В Воронеже родители в наступающем учебном году не будут платить за охрану школ

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Охрану всех воронежских школ с 1 сентября будет оплачивать городской бюджет. Причем деньги направят на оплату услуг профессионалов.

Ранее предполагали с этой даты обеспечить за счет городского бюджета охрану самых крупных школ, а остальных – позже (с 1 января и с 1 сентября 2021 года). Однако родители, учителя и директора справедливо задали вопрос – почему такое неравенство?

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– Мы не вошли в первый список учреждений, хотя у нас обучается большое количество детей. Родители, конечно, в основном с пониманием относятся к тому, что у города не всегда есть возможность сделать все одновременно, но я все-таки хотела бы, чтобы все школы получили бюджетное финансирование на оплату охраны уже сейчас, – заявила Марина Бочарова, директор гимназии им. академика Н.Г.Басова.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в свою очередь сообщил на встрече с депутатами гордумы, что в мэрии решили эту несправедливость устранить, - оплачивать услуги охраны будут всем школам столицы Черноземья:

– Администрация получила обращения граждан, как напрямую, так и через депутатов гордумы, мы изучили мнения людей, которые звучали в соцсетях, и главное – проанализировали финансовое состояние бюджета и заручились поддержкой губернатора Воронежской области Александра Гусева. В итоге смогли принять это решение, – заявил глава города.

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Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая сообщила, что на оплату охраны всех 120 школ Воронежа (в общей сложности это 138 отдельно стоящих зданий) уйдет не менее 161,4 миллиона рублей в год.

– Эта цифра рассчитана, исходя из необходимости обеспечить на крупных школах с большим количеством учеников по два поста охраны, таких объектов – 32. В остальных учреждениях будет по одному посту, – добавила она.