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Общество

Горожанам предлагают обсудить Генплан Воронежа на 2021-2041 годы

С ним можно ознакомиться на сайте администрации и на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин»
фото Т. Подъяблонской

фото Т. Подъяблонской

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление «О проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021- 2041 годы».

– Это не очередное внесение изменений, а именно новый, актуализированный генеральный план на предстоящий 20-летний период, – отметила руководитель комиссии по подготовке проекта Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, руководитель управления главного архитектора администрации Воронежа Людмила Подшивалова. – Исторически Воронеж развивается компактно на достаточно ограниченных территориях. Это большое преимущество, которое необходимо сохранить и использовать для эффективного развития. Поэтому одним из основополагающих аспектов генплана является то, что развитие Воронежа будет идти по сценарию «Компактного города» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий.

Схожий взгляд на будущее развитие города и у мэра:

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Разработчик важнейшего для города документа – проектный институт ГАУ «Институт Генплана Москвы» – предложил выполнить трансформацию центра города с замещением неэффективно используемых производственных объектов общественно-деловой, смешанной и жилой застройкой. Кроме того, планируется сформировать ряд территорий на периферии для развития производств и для возможного выноса предприятий из центра, а также благоустроить набережные на обоих берегах водохранилища.

Также будет развиваться улично-дорожная сеть, которая будет тесно взаимосвязана с разработанной городом комплексной схемой организации дорожного движения. Это позволит оптимально перераспределить поток автомобилей.

Школы, детсады, больницы, объекты культуры и искусства, физкультуры и спорта планируют максимально приблизить к многоквартирным и частным домам. Кроме того, их станет больше.

Предстоящим общественным обсуждениям генплана Воронежа предшествовала большая экспертная работа. Разработчики «Института Генплана Москвы» проводили специализированные семинары для специалистов, вместе с управлением главного архитектора опрашивали горожан. Широкое обсуждение концепции этого важного документа с участием мэра Вадима Кстенина, депутатов городской Думы прошло в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN» и масштабного строительного форума «Воронеж BUILD».

Кроме того, сотрудники управления главного архитектора при разработке Генплана принимали предложения от общественных организаций, специалистов, других городских активистов, и рассматривали их на заседаниях рабочей комиссии. Все основные документы по ходу подготовки проекта размещали для рассмотрения и обсуждения в Интернете.

И вот, с 21 августа стартует общественное обсуждение готового проекта Генплана Воронеж на 2021–2041 годы. Соответствующее постановление главы города и оповещение о старте обсуждений размещены на официальном сайте администрации.

Утверждаемая часть проекта Генплана для ознакомления также уже представлена на официальном сайте администрации Воронежа (скачать). Кроме того, с 28 августа по 29 сентября экспозиция будет размещена на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» в Интернете. С материалами проекта можно также познакомиться в управах районов. В течение всего этого периода представители организатора и (или) разработчика проекта будут консультировать участников общественных обсуждений по вопросам, связанным с новым Генпланом.

Организовывать и проводить общественные обсуждения будут специалисты комиссии по землепользованию и застройке мэрии Воронежа. Их можно будет найти по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45 (управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж); тел.: (473) 228-36-58, (473) 228-36-99; e-mail: adm@cityhall.voronezh-city.ru, приемные часы в рабочие дни: с 9:00 до 18:00.

Во время размещения проекта на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» с 28 августа по 29 сентября участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта. Это можно будет сделать различными способами:

1. заполнить форму обратной связи на этом информационном ресурсе.

2. направить предложения в электронную приемную администрации городского округа город Воронеж.

3. написать в адрес организатора комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж.

4. сделать запись в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по месту нахождения комиссии (ул. Кольцовская, 45 (управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж).

С 29 сентября по 9 октября поступившие предложения будут рассматриваться организатором. В итоге будет подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

Олег КУЗНЕЦОВ

БИЗНЕС-ПРЕСС

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