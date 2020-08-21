Горожанам предлагают обсудить Генплан Воронежа на 2021-2041 годы

фото Т. Подъяблонской

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление «О проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021- 2041 годы».

– Это не очередное внесение изменений, а именно новый, актуализированный генеральный план на предстоящий 20-летний период, – отметила руководитель комиссии по подготовке проекта Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, руководитель управления главного архитектора администрации Воронежа Людмила Подшивалова. – Исторически Воронеж развивается компактно на достаточно ограниченных территориях. Это большое преимущество, которое необходимо сохранить и использовать для эффективного развития. Поэтому одним из основополагающих аспектов генплана является то, что развитие Воронежа будет идти по сценарию «Компактного города» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий.

Схожий взгляд на будущее развитие города и у мэра:

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Разработчик важнейшего для города документа – проектный институт ГАУ «Институт Генплана Москвы» – предложил выполнить трансформацию центра города с замещением неэффективно используемых производственных объектов общественно-деловой, смешанной и жилой застройкой. Кроме того, планируется сформировать ряд территорий на периферии для развития производств и для возможного выноса предприятий из центра, а также благоустроить набережные на обоих берегах водохранилища.

Также будет развиваться улично-дорожная сеть, которая будет тесно взаимосвязана с разработанной городом комплексной схемой организации дорожного движения. Это позволит оптимально перераспределить поток автомобилей.

Школы, детсады, больницы, объекты культуры и искусства, физкультуры и спорта планируют максимально приблизить к многоквартирным и частным домам. Кроме того, их станет больше.

Предстоящим общественным обсуждениям генплана Воронежа предшествовала большая экспертная работа. Разработчики «Института Генплана Москвы» проводили специализированные семинары для специалистов, вместе с управлением главного архитектора опрашивали горожан. Широкое обсуждение концепции этого важного документа с участием мэра Вадима Кстенина, депутатов городской Думы прошло в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN» и масштабного строительного форума «Воронеж BUILD».

Кроме того, сотрудники управления главного архитектора при разработке Генплана принимали предложения от общественных организаций, специалистов, других городских активистов, и рассматривали их на заседаниях рабочей комиссии. Все основные документы по ходу подготовки проекта размещали для рассмотрения и обсуждения в Интернете.

И вот, с 21 августа стартует общественное обсуждение готового проекта Генплана Воронеж на 2021–2041 годы. Соответствующее постановление главы города и оповещение о старте обсуждений размещены на официальном сайте администрации.

Утверждаемая часть проекта Генплана для ознакомления также уже представлена на официальном сайте администрации Воронежа (скачать). Кроме того, с 28 августа по 29 сентября экспозиция будет размещена на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» в Интернете. С материалами проекта можно также познакомиться в управах районов. В течение всего этого периода представители организатора и (или) разработчика проекта будут консультировать участников общественных обсуждений по вопросам, связанным с новым Генпланом.

Организовывать и проводить общественные обсуждения будут специалисты комиссии по землепользованию и застройке мэрии Воронежа. Их можно будет найти по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45 (управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж); тел.: (473) 228-36-58, (473) 228-36-99; e-mail: adm@cityhall.voronezh-city.ru, приемные часы в рабочие дни: с 9:00 до 18:00.

Во время размещения проекта на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» с 28 августа по 29 сентября участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта. Это можно будет сделать различными способами:

1. заполнить форму обратной связи на этом информационном ресурсе.

2. направить предложения в электронную приемную администрации городского округа город Воронеж.

3. написать в адрес организатора комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж.

4. сделать запись в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по месту нахождения комиссии (ул. Кольцовская, 45 (управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж).

С 29 сентября по 9 октября поступившие предложения будут рассматриваться организатором. В итоге будет подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

Олег КУЗНЕЦОВ