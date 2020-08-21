Марка «Вкуснотеево» стала победителем авторитетного конкурса «Здоровое питание»

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Фестиваль еды «Вкусно!» традиционно собирает в Москве именитых шеф-поваров, известных диетологов, профессиональных тренеров, популярных фуд-блогеров и, конечно, лучших производителей. В рамках знакового мероприятия компаниям-лидерам ежегодно вручают награду «Здоровое питание». Так, в августе 2020-го в номинации «Лучшая торговая марка» победителем стала марка «Вкуснотеево»! Это флагманский бренд компании «Молвест» - одного из крупнейших переработчиков молока в нашей стране.

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Компетентное жюри оценивало участников по нескольким критериям, включая, качество продукции, технологии, оригинальность и инновационность. Кроме того, вся конкурсная продукция успешно прошла тесты в лаборатории РОМИР.

Впрочем, «Лучшая торговая марка» - не единственная награда для воронежского молочного завода «Молвест». Быть может, даже значимее стала оценка непосредственно от независимых участников форума: «Вкуснотеево» было также отмечено в номинации «Выбор потребителей».

В частности, наивысшую оценку получили Super йогурты. В них много фруктов и ягод, оригинальные злаки и семена и при этом сниженная жирность - 1,3%. Таким и должно быть здоровое питание. Очередную награду на свой счет может записать Российский выдержанный сыр «Вкуснотеево», который изготавливают из отборного молока коров породы джерси. Сырье получают на собственных фермах в Воронежской области. И, конечно, «Выбор потребителей» не мог пройти мимо масла традиционного «Вкуснотеево» с массовой долей жира 82,5% - для этого продукта это уже третья победа подряд в данном конкурсе!

Многие люди, которые профессионально не связаны с продовольственной сферой, приходят на фестиваль еды «Вкусно!», потому что шеф-повара лучших столичных ресторанов на их глазах готовят оригинальные блюда из ингредиентов, которые легко можно найти на полках магазинов. Как раз продукты марки «Вкуснотеево» - отличный пример того, что полезное может быть очень вкусным. С такими ингредиентами каждый может стать на время шеф-поваром на собственной кухне и порадовать своих близких правильным питанием.

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