Воронежский инфекционист рассказала о второй волне коронавируса, зараженных отпускниках и изученности Covid-19

Специалист утверждает, что соблюдение гигиены и использование масок, поможет избежать инфицирования. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже более 13 тысяч жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Несмотря на то, что лечение продолжают всего полторы тысячи, ситуация не выглядит обнадеживающей. Суточный прирост инфицированных уже несколько недель упорно держится на одном уровне. И не на низком. Как сами медики оценивают текущее состояние эпидемии Covid-19 в регионе, «КП-Воронеж» узнала у главного внештатного инфекциониста департамента здравоохранения Воронежской области Натальи Сорокиной.

Наталья Алексеевна сама ежедневно отправляется к пациентам в «красную зону». Фото: из личного архива героя публикации.

«РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ ЕСТЬ ВЕЗДЕ»

- Как можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию с коронавирусом?

- Все мы видим, что где-то с 4 августа отмечается относительная стабилизация. Количество выявляемых положительных случаев Covid-19 за сутки держится в пределах 89-97 человек. Хотя помним, что в июне на протяжении длительного времени было более 200. Сейчас зараженных меньше, но это все равно не 50 - 30 человек. Говорить о благополучной эпидситуации сейчас не приходится.

- Это все еще продолжение первой волны или плавный переход во вторую?

- Пока первой. Говорить о второй - рано. Ведь каждый день происходит выявление инфицированных. Вот если бы какое-то время регистрировалось малое количество случаев: 10-20, а потом начался резкий рост, тогда можно было говорить о второй волне. Сейчас просто снизилось число зараженных. И этому есть объяснение: начался отпускной сезон, люди разъехались по дачам, курортам.

- Но ведь все эти люди потом вернутся и, вполне вероятно, привезут с собой коронавирус...

- Всемирная организация здравоохранения весной объявила пандемию. Это значит, что на всех континентах выявляется инфекция. Во всех регионах нашей страны также зарегистрированы случаи заражения. Неважно, где человек отдыхает, риск инфицирования есть всегда.

- Реально ли в таких условиях добиться снижения количества зараженных?

- Наверное, возможно. Просто и во время отпуска нужно стараться не посещать массовые мероприятия. Носите маску. Пришли домой, прежде чем обнять родных - обязательно помойте руки с мылом, умойте лицо, прочистите верхние дыхательные пути. Все это минимизирует риск инфицирования ваших близких.

«ГИГИЕНА - НАШЕ СПАСЕНИЕ»

- Койки, которые были оборудованы в медучреждениях региона для коронавирусных пациентов перепрофилируются обратно. Не рано ли? Медики уверены, что нового всплеска, лавинообразного нарастания зараженных не будет?

- Не рано. Мы видим, что количество случаев Covid-19 все равно меньше, чем в начале лета. Сейчас потребности в этих местах у нас нет. Но если потребуется, у нас есть возможность вернуть эти койки в момент. Департамент здравоохранения все учел.

- Сами врачи к какому сценарию развития ситуации готовятся?

- У нас, как и у всех страны, накопился опыт по работе с коронавирусом. Могу сказать одно: готовы к любым событиям. Есть достаточное количество защитных средств, проходят регулярные вебинары, по видеосвязи общаемся с коллегами, можем проконсультировать пациентов.

- А обычным воронежцам к чему готовиться?

- Напомню, масочный режим не отменяли. Впереди у нас осень: вернутся отпускники, начнется учеба в школах и вузах, наступит сезон гриппа и ОРВИ. Поэтому в любом случае важно защитить себя. Средства гигиены, социальная дистанция. Особенно, если вы входите в группу риска. Люди старше 65 лет, воронежцы с хроническими заболеваниями, беременные - эти категории населения должны относиться к себе особенно бережно.

- К слову, о школах и университетах. Их открытие не спровоцирует ли тот самый всплеск инфицированных?

- Это вопрос более эпидемиологический. Я все-таки клиницист. Не готова ответить на вопрос.

- Но может быть, дадите какие-то советы именно школьникам и их родителям, как уберечься от Covid-19?

- Все тот же масочный режим. Плюс ко всему, дети должны знать про вирус, хотя бы на элементарном уровне: что он есть и им можно заразиться. Обязательно мыть руки. В третьем тысячелетии мы наконец-то узнали, что гигиена - наше спасение. Конечно, нужно проветривать помещение, делать влажную уборку. Вирус может находиться на любых поверхностях и оставаться там разное количество времени. Например, на одноразовых масках - до семи дней. Поэтому ее нужно снимать аккуратно, затем обработать антисептиком, положить в пакет и выбросить. На пластиковой карте может оставаться до восьми-девяти дней, на купюре - до двух недель, на металле - два-три дня, на картоне - до суток. Даже при совокупности факторов, которые способствуют гибели вируса (определенная влажность, продолжительное воздействие ультрафиолета) он не погибает мгновенно. Поэтому - моем, обрабатываем, проветриванием.

«С НИМ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ВСЕГДА»

- Некоторые специалисты считают, что инфекция по прошествии времени как бы приспосабливается к популяции. Продолжает передаваться, но наносит меньше вреда. Это действительно так?

- Пока на этот вопрос сложно ответить: инфекция новая. Но понятно уже сейчас, что она вышла в популяцию. Мы с ней будем жить дальше. Она станет такой же как грипп. У нас уже есть лекарства, скоро начнется вакцинация. Я поддерживаю ее. Многие институты и ученые продолжат работу по этим направлениям. Поэтому не могу сказать, что наша жизнь с коронавирусом заканчивается.

- Первую в мире и в России вакцину не так давно зарегистрировали. Когда она может поступить в Воронеж? Не будет ли поздно?

- Скорее всего, осенью. Думаю, все будет делаться вовремя.

- Стоит ли в таком случае панически избегать заражения или, раз коронавирус никуда не исчезнет, мы все неизбежно переболеем?

- К сожалению, на сегодняшний день вирус недостаточно изучен и спрогнозировать, как он скажется на здоровье того или иного человека трудно. Особенно на состоянии людей из группы риска. Поэтому все меры защиты, о которых я уже сказала, надо продолжать соблюдать.

- Вы уже несколько раз повторили, что маски помогают. Но в начале всей этой эпидемии приходилось слышать, в том числе и от ваших коллег, что маски, как штакетник, легко пропускают вирус.

- Нет, это не так. Соблюдать масочный режим нужно, дистанцироваться тоже. И если вдруг вы понимаете, что с вами что-то не так: немотивированная слабость, заложенность носа, нарушение обоняния или осязания, кашель, даже слегка повышенная температура - 37,1-37,4, - это повод обратиться к врачу.

«СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЕМ О ВИРУСЕ»

- Вы работаете в новом инфекционном медцентре, где лечат коронавирусных пациентов. Какая часть из них болеет в тяжелой форме?

- Чтобы было удобнее ориентироваться, возьмем за основу 100 человек. Вот 70-80% переносят инфекцию легко или в состоянии средней тяжести, 10-15% - тяжело, 5-10% - крайне тяжело. После того, как человек попадает на лечение он теряется, ведь его обязательно изолируют: коронавирус входит в группу особо опасных. И, конечно, многие пересматривают свое отношение к происходящему. Кажется, всего-то сходил в магазин без маски. Все так делают. А оказался потом в больнице. Так что не нужно быть как все.

- Каким пациентам требуется реабилитация?

- При коронавирусе преимущественно страдают легкие, поэтому мы всем делаем компьютерную томографию. По ней можно судить о степени пораженности легочной ткани. У некоторых бывает большой процент поражения - более 70. В данном случае нужна реабилитация. Восстановиться реально, но сказать конкретно, через сколько человек станет здоровым трудно. Слишком мало знаем о вирусе.

- Но ведь прибывший по вызову врач скорой не отправит человека просто так на КТ. Максимум, что он сможет – проверить насыщенность крови кислородом. Но это же не застрахует человека от поражения легких. Что ему делать и куда обращаться?

- Если есть хоть какие-то признаки болезни, сразу же обращайтесь в поликлинику. Да, томографию не сделают, но вас хотя бы осмотрит медработник. Если температура высокая, вызовите скорую. Если насыщение крови кислородом будет меньше нормы, то это и станет показанием для КТ. Хотя может быть и так, что человек является носителем коронавируса, но его показатели в норме.