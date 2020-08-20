После ремонта крыши в воронежской двухэтажке дождевая вода течет по стенам

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Два года назад в двухэтажном доме на улице Карпинского, 61 к радости жильцов провели капитальный ремонт – поменяли крышу. Но радость была недолгой – ровно до первого сильного дождя.

- Еще когда рабочие делали ремонт, я обратила внимание, что металл по краям очень короткий. Я высказала мастерам опасения, что вода будет заливать стены, но от моих замечаний отмахнулись, - рассказала «Комсомолке» жительница дома Наталья. – Я решила указать свои претензии во время приемки работ.

Однако рабочие схитрили и здесь. В какой-то момент к Наталье подошел бригадир и попросил подписать бумаги, чтобы «им выдали зарплату». Женщина поверила на слово и подписала документ, не особенно вникая в его содержание. Как выяснилось позже, это был акт приемки.

После этого мастера собрали инструменты и ушли. А в доме начались проблемы.

фото читателей

- Каждый сильный дождь у нас залитие. Вода течет по стенам, размыла штукатурку на фасаде, она начала отваливаться, - говорит Наталья. – Вода в сливы даже не попадает. Начала образовываться плесень, грибок. Еще и ветром сорвало козырек, хорошо, что не убило никого.

Мы попросили УК Коминтерновского района прокомментировать жалобу нашей читательницы. Вот, что нам рассказали:

фото читателей

- В 2018 году в доме 61 по ул. Карпинского подрядчиком Фонда капитального ремонта Воронежской области был произведен капитальный ремонт кровли. Работы ФКР сдавал жителям, которые, видимо, подписали акт о том, что качество работ их устраивает. С тех пор в адрес управляющей компании не поступало ни одной заявки от жителей дома на течь кровли или мокрые стены. Гарантия на такие капитальные работы – три года, она пока не истекла. Если у жителей есть претензии к выполненному ремонту, то они могут обратиться к нам в УК. Наши специалисты помогут составить обращение в ФКР с просьбой произвести гарантийный ремонт кровли и исправить недочеты. Безусловно, это должно быть сделано за счет средств Фонда.

Однако Наталья утверждает, что неоднократно общалась по поводу некачественного ремонта с УК и даже жаловалась на коммунальщиков в прокуратуру. Письменные обращения и ответы этих организаций женщина сохранила. Надеемся, что после нашей публикации коммунальщики все-таки заметят проблему и отреагируют на жалобы жителей.