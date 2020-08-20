Воронежские журналисты стали авторами лучших проектов в области энергосбережения и защиты окружающей среды

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Конкурс проводился впервые по инициативе сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Концерна «Росэнергоатом» и ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Его участниками стали 79 СМИ из разных регионов России. Всего на конкурс прислали 106 заявок. Общий размер грантового фонда составил 1,2 млн рублей. Большинство проектов были связаны с темой разумного потребления на уровне домохозяйств, разумного потребления электроэнергии, переработки мусора и разумного потребления товаров.

«Такой успех лишний раз подтверждает, что тема энергоэффективности и энергосбережения находит сегодня большой отклик у медиа-сообщества. Выбор был сложным, но эксперты отобрали 17 лучших идей, которые в самое ближайшее время будут реализованы за счет организаторов», – сказал директор Департамента коммуникаций Концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

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Проект обозревателя газеты «АиФ-Черноземье» Юрия Голубя – это цикл публикаций, которые повысят грамотность населения в сфере энергоэффективности и жилищного права. Журналист вместе с экспертами будет искать ответы на вопросы – как снизить счета в платежках и повысить энергоэффективность многоквартирных домов, что для этого должны сделать теплоснабжающие организации, что – управляющие компании, а что - сами жильцы.

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Виктор Левшаков в своем проекте поднимает тему раздельного сбора мусора. Его цель – показать путь условной «бутылки» от полки в магазине до предприятия по переработке мусора. Планируется, что проект будет реализован в формате развернутого лонгрида с наглядной инфографикой через истории реальных людей, которые уже активно продвигают идею рационального потребления.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ruwww.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭСУправление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС