Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 августа 2020: оперштаб отказался публиковать ежедневную статистику по Covid-19

Теперь местные власти будут предоставлять данные раз в неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отказался от ежедневной публикации суточного прироста зараженных. Как сообщили накануне в правительстве области, теперь всю информацию по Covid-19 будут предоставлять в еженедельном режиме, по итогам заседания.

- Вместе с тем, для желающих знакомиться со статистикой каждый день такая возможность остается в ряде открытых официальных источников. В частности, на сайте стопкоронавирус, - добавили в ведомстве.

Однако федеральные данные несколько расходятся с воронежскими. Так, по последним (опубликованным 18 августа) данным регионального оперштаба, в области 12 847 зараженных, выздоровевших - 13 355 (из них 11 220 с ПЦР+), скончавшихся 113.

Статистика на сайте стопкоронавирус.рф на 19 августа выглядела следующим образом: общее количество инфицированных - 12 954 (+107 за минувшие сутки - рекордный прирост зараженных в августе), выздоровевших - 11 467, умерших - 100.

Сегодня федеральный ресурс сообщил о 99 новых случаях Covid-19. Всего зараженных - 13 053, вылечившихся - 11 561, скончавшихся - 103.

В воронежской областной больнице №1 закрылся коронавирусный корпус. Последнее пациента с Covid-19 выписали. Сейчас помещение проходит обработку, после чего сюда вернутся отделения, которые временно перевели в другое здание. На пике заболеваемости в ВОКБ №1 было развернуто 500 коек, здесь пролечили почти 1,6 тысячи пациентов, более чем у одной тысячи коронавирус подтвердился лабораторно.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет