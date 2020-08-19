Началась регистрация участников акции «Диктант Победы»

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В 2020 году участники акции смогут предварительно зарегистрироваться на той площадке, где им было бы удобно написать «Диктант Победы», заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах», — сказал Александр Хинштейн.

Количество участников может увеличиться в разы и из-за количества площадок — их откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от пяти тысяч человек. При этом многие из них будут работать в других странах — планируется, что «Диктант Победы» напишут граждане 75 иностранных государств.

Как пояснил региональный координатор партпроекта «Историческая память», проектор ВГПУ по научной работе Сергей Корнев в Воронежской области регистрация участников «Диктанта Победы» уже началась. В этом году в регионе будет значительно увеличено число площадок для проведения акции.

«Впервые в этом году писать диктант будут в воинских частях, в Росгвардии, в военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и в воронежском институте МВД»,- отметил региональный координатор партпроекта.

По словам Корнева, у жителей региона наблюдается большой интерес к «Диктанту Победы»: «С момента старта акции поступают звонки с вопросами как и где можно зарегистрироваться, узнают граждане и о том, где откроются площадки для написания «Диктанта Победы».

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.