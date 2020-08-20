В правительстве Воронежской области объяснили причины задержек выплат на детей от трех до семи лет

ФОТО АРХИВ КП автор Веленгурин Владимир

В правительстве Воронежской области объяснили, почему не все пока смогли получить ежемесячную денежную выплату на детей от трех до семи лет. Напомним, в региональный департамент соцзащиты и органы соцзащиты на местах поступили многочисленные обращения, связанные с неполучением или задержкой денег.

Как пояснили в областном правительстве, основными причинами отказа являются превышение доходов семьи над величиной прожиточного минимума и предоставление неполных (недостоверных) сведений.

На основании поступивших заявлений органы соцзащиты через систему межведомственного электронного взаимодействия запрашивают информацию, необходимую для назначения выплаты (место регистрации, состав семьи, доходы и др.). Сбор этой информации занимает определенное время.

Да и кроме того, в правительстве отметили, что на начальном этапе Воронежская область, как и другие регионы, получала информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия с нарушением сроков. И по сей день эту систему до конца не отладили – из некоторых сервисов продолжает поступать некорректная информация. Поэтому с некоторыми ведомствами приходится работать в индивидуальном порядке, в том числе посредством предоставления данных на бумагах. А это все занимает длительное время.

Помимо этого, тормозят принятие решений сами заявления от граждан, в которых содержится неполная или недостоверная информация, а также их повторная подача.

После принятия положительного решения заявление переходит в статус «Утверждено», и система автоматически направляет гражданину через портал ЕГПГУ сообщение «Услуга оказана». Затем районные управления соцзащиты делают заявки на выплату. Если решение о ее назначении принято до 15 числа месяца, деньги поступают на счет получателя в текущем месяце. Если после 15 числа – деньги поступают на счет в следующем месяце.

- Уважаемые жители Воронежской области! Специалисты департамента социальной защиты и управлений социальной защиты населения делают все возможное, чтобы ускорить процесс принятия решения в назначении выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Просим вас с пониманием отнестись к возникающим техническим сбоям работы системы в процессе обработки документов и проявить немного терпения, – обратился к гражданам департамент социальной защиты.

СПРАВКА «КП»

Общая сумма средств, направленных в текущем году на данную выплату составляет 1 226,9 миллионов рублей (средства федерального и регионального бюджетов). За январь-август деньги перечислили 26 110 детям на общую сумму 847,6 миллионов. С начала приема заявлений (то есть с 20 мая) в органы социальной защиты поступило 69 324 заявления. В настоящее время обработано 55 319 заявлений, из них одобрено 29 731, отказано в предоставлении услуги по 25 588 заявлениям.

Размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 4595 рублей. Она предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Воронежской области» на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, то есть 9 410 рублей.