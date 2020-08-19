Собираем ребенка в школу: что нужно для успешного обучения

фото Пыхалова Юлия

2020 год еще не закончился, а сколько сюрпризов он нам преподнес! Жизнь уже точно не будет прежней – коронавирус внес в нашу обыденность такие изменения, которые мы до конца не успели пока осознать.

СНОВА ОТПРАВЯТ НА «ДИСТАЦИОНКУ»?

фото Ленц Мария

В марте вся страна ушла на самоизоляцию. А больше всего досталось бедным детям – дистанционное обучение вылилось для них в огромный стресс. Оказалось, что из дома не все имеют возможность учиться. В отдельных селах жители вообще лишены доступа в интернет – чтобы получить школьные задания, родителям приходилось проделывать просто чудеса изобретательности. К сожалению, система оказалась, по большей части, не готова к преподаванию в таком формате.

Что будет после первого сентября – тоже пока не ясно. В крупных городах Воронежской области линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и учеников 9 и 11 классов. Обещают, что учебный процесс возобновится в прежнем, привычном для всех, формате, но с соблюдением требований безопасности из-за коронавируса. А на форумах пишут, что осенью всех снова могут отправить на «удаленку», чтобы избежать второй волны инфекции.

И выходит, что компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны становятся едва ли не самым необходимым предметом для обучения. Если дети снова уйдут на дистанционку, то у родителей будет болеть голова уже не о школьной форме и обуви, из которых ребенок вырос, не о новых тетрадях, ручках, карандашах, а о том, какой ему нужен «гаджет» для учебы и как на этом можно сэкономить. Поэтому мы подготовили несколько советов.

КАК ВЫБИРАТЬ КОМПЬЮТЕР?

фото Булатов Алексей

Здесь родителям стоит знать одну вещь: современные школьники-подростки является весьма продвинутыми товарищами. Поэтому купить самый простой компьютер – это не всегда хорошая идея. Например, ребенок увлекается физикой и химией, хочет стать программистом или киберспортсменом. Конечно, ему не подойдет машина со слабой оперативкой и неважной графикой. К дорогой видеокарте придется докупать системы охлаждения и питания, да и в целом «шустрый» комп – удовольствие не из дешевых. А вот простая видеокарта будет и дешевле, и системы охлаждения и питания ей не требуются.

На рынке сегодня представлено огромное количество моделей – от недорогих до топовых, какую из них выбрать вам подскажут консультанты.

В случае с компьютером родителям следует обращать внимание не только на начинку системного блока, но и на то, чтобы монитор соответствовал всем сертификатом безопасности и не портил ребенку глаза. А вот на внешнем облике системного блока можно сэкономить порядка 10 тысяч рублей. Главное, чтобы он был из толстого металла, имел вентиляционные отверстия и выдерживал свою «начинку».

Если надумаете взять ноутбук, то при таких же характеристиках, как и компьютер, плюсом станет его компактность. Здесь можно сэкономить несколько тысяч рублей, если взять машину без операционной системы. Бесплатную «операционку» можно затем установить самим или обратиться к специалисту. Также не стоит брать в дополнение антивирус (его тоже можно бесплатно скачать в интернете).

Еще меньшие размеры имеют нетбуки. По цене они обойдутся вам дешевле, но и будут слабее, чем ноутбуки и компьютеры.

И, наконец, самыми компактными из оргтехники являются планшеты. Этот вариант стоит рассмотреть, если в семье воспитываются несколько школьников. Например, можно купить компьютер и планшет. Пока один ребенок делает домашнее задание по компьютеру, второй может с помощью планшета получить домашнее задание или отправить сделанные уроки на проверку учителю.

Также в ходе дистанционного обучения школьникам требуются так называемые периферийные устройства – принтеры и сканеры. Их можно купить по-отдельности, и стоят они не очень дорого. А можно приобрести один многофункциональный принтер – он совмещает в себе не только печать документа, но и его сканирование.

Подскажем, где можно приобрести «помощников» для учебы, при этом сэкономив семейный бюджет. Это магазин «Фенко».

Отличный ассортимент и грамотные консультанты, всегда готовые прийти на помощь. А еще вы будете приятно удивлены ценами.

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«УМНЫЕ ПОМОЩНИКИ»

А теперь рассмотрим варианты еще более миниатюрного помощника. Речь идет о мобильном телефоне. Сегодня он превратился для школьника в такую же обыденную и необходимую вещь, как рюкзак или пенал с письменными принадлежностями. Поэтому к выбору первого «взрослого» гаджета вашего школьника стоит подойти особенно внимательно.

Для ребят младшего школьного возраста стоит рассмотреть вариант детских «умных» часов. Малыши с удовольствием носят стильные яркие часы и ладят с ними с полуслова, а родители могут быть абсолютно спокойны за связь с ребенком и определение его местонахождения в любую минуту. В детский девайс можно поставить SIM-карту и звонить с него, как с обычного телефона. Часы умеют показывать местоположение школьника и сообщать взрослым об отдалении от школы или дома.

Хороший пример - детские часы Elari Kidphone 4G, помимо функций телефона и геолокатора, имеют голосовой помощник «Алиса», который отвечает на вопросы ребенка. Гаджет защищен от пыли воды, поэтому без труда переживет мытье рук, водные процедуры или игры в песочнице. Незнакомые абоненты не смогут побеспокоить ребенка: часы будут принимать вызовы только от номеров, которые вы укажете в списке контактов. А в случае чрезвычайной ситуации ребенок сможет отправить сигнал SOS. При покупке Kidphone 4G в МТС вместе с SIM-картой действует акция — пользователь получает бессрочно оплаченный тариф для часов без абонентской платы.

Чем старше становится ребенок, тем настойчивее он просит родителей о собственном смартфоне. Покупая долгожданный гаджет, стоит учесть несколько деталей. Большинство современных устройств дают возможность пользоваться соцсетями, слушать музыку, играть в игры и устанавливать любые приложения. Однако дешевые модели могут расстраивать школьника подтормаживаниями. Современные девайсы от 7 000 рублей дают более комфортный опыт использования — они не будут зависать и разряжаться в неподходящий момент, имеют большой дисплей и приличный объем памяти для хранения фотографий, программ и игр.

фото Звонарев Валерий

На примере Xiaomi Redmi 9A разберем основные характеристики смартфона для ребят постарше. У этого смартофона яркий дисплей с тонкими рамками, большой аккумулятор, которого хватит на пару дней активного использования. А 32 ГБ памяти будет достаточно и для образовательных программ, и для развлечений. Корпус из матового пластика с приятной текстурой не будет покрываться царапинами и следами от пальцев. Стоимость смартфона составляет 7 990 рублей. Покупатели могут приобрести новинку через приложение МТС Cashback и получить дополнительные бонусы. Кэшбэк можно использовать для оплаты услуг связи или для получения даже 100% скидки на следующую покупку в салоне МТС.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИЛОГА

- В сложившейся ситуации, когда не совсем ясно, как будет все происходить в новом учебном году, у детей может возникнуть тревога, которая может вылиться в установку: а зачем мне сейчас учиться, если школу опять закроют? И тут на помощь должны прийти родители: ребенку нужно объяснить, что поводов для паники нет, что нужно спокойно принять новые условия, осознать их временный характер. Причем успокоить родители должны не только ребенка, но и самих себя. Ведь даже на невербальном уровне дети прекрасно считывают все эмоции, которые обуревают взрослых. Когда в семье какие-то вещи не замалчиваются, когда взрослые делятся с детьми своими мыслями, тогда там царит благоприятная атмосфера.

И второй момент: должны ли родители активно помогать своим детям на дистанционном обучении, если оно снова будет? В каких-то моментах поддержка взрослых необходима: чтобы, например, решить технический момент, связанный с компьютером, или объяснить что-то из школьной программы. Но при этом дистанционное обучение все-таки предполагает самостоятельность, - отметил педагог-психолог, кандидат психологических наук Всеволод Ушаков.