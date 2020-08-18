Дома, виллы, отсутствие транспортных средств: депутаты Госдумы от Воронежской области отчитались о доходах

Сергей Гаврилов заработал в прошлом году 5,3 миллиона рублей. Из архива "КП".

Государственная Дума РФ опубликовала данные о доходах своих депутатов за 2019-ый. От Воронежской области в нижней палате заксобрания представлены четыре человека. Рассмотрим поближе, какую собственность они представили в декларациях.

В целом можно отметить, что доходы у народных избранников в прошлом году выросли.

Первым в алфавитном списке идет Сергей Гаврилов. Его годовой доход составил 5,3 миллиона рублей (для сравнения за 2018-ый он заработал 4,9 миллиона). Имеет в собственности одну квартиру площадью 78,20 кв метров и вторую квартиру в пользовании (ее площадь 97,80 кв метров). Также он обладает Мотороллером ТМ3.

Его супруга имеет земельный участок площадью 2628 кв метров, жилой дом 281,70 кв метров и квартиру 97,8 кв метров. Также на нее зарегистрирован автомобиль «Фольксваген Битл». Годовой доход супруги Сергея Гаврилова составил чуть больше 932 тысячи рублей. Также их двое детей имеют в пользовании квартиру площадью 97,80 кв метров.

Алексей Журавлев

Его годовой доход составил 5,4 миллиона рублей (в 2018-м - 4,7 миллиона). Имеет в пользовании жилой дом площадью 76 кв метров. Двое его детей имеют в пользовании две квартиры площадью 130,70 кв метров и 85,30 кв метров.

Андрей Марков

Годовой доход – 5,4 миллиона рублей (в 2018-ом - 5,5 млн). Имеет два земельных участка под жилищное строительство (ИЖС) и ведение садоводства площадью 4624 и 800 кв метров соответственно, квартиру в 128,80 кв метров, нежилое помещение в 13,90 кв метров.

Андрей Марков на пару с супругой владеет квартирой. Из архива "КП".

Его супруга на пару с мужем владеет квартирой. Также ей принадлежат земельный участок для ИЖС площадью 1000 кв метров, два участка для ведения садоводства 1081 и 101 кв метра, жилое строение площадью 62 кв метра и автомобиль «Мерседес-Бенц GLC 200 4Matic». Годовой доход супруги депутата составил 720 тысяч рублей.

Аркадий Пономарев

Среди депутатов в Госдуме от Воронежской области числится самым богатым – его доход за прошлый год составил почти 249 миллионов рублей. В 2018-м он заработал 177,2 миллиона рублей.

Также Аркадий Пономарев имеет земельный участок под ИЖС площадью 1974 кв метров, жилой дом 339,50 кв метров, три квартиры в Испании 151,06, 155,46 и 178 кв метров, транспортные средства: ГАЗ-21В «Волга», «Мерседес-Бенц CL 63 AMG», «Форд S-MAX», Квадроцикл «CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 800».

Его супруга Неля Пономарева не так давно возглавляла Общественную палату Воронежской области. На нее записан земельный участок под ИЖС 2094кв метров, жилой дом 215 кв метров, нежилое встроенное помещение - 217,30 кв метров, нежилое здание - 461,70 кв метров. А также земельный участок и жилой дом в безвозмездном пользовании на 1974 и 339,50 кв метров соответственно. Годовой доход Нели Пономаревой составил чуть менее 16 миллионов рублей.

Земельный участок и жилой дом также находятся в пользовании двух детей Аркадия Пономарева, которых он указал в декларации.

Евгений Ревенко

Его годовой доход оказался на уровне других депутатов и составил почти 5,4 миллиона рублей (2018-ый - 4,7 миллиона). А вот по части недвижимости на фоне коллег смотрится скромно: Евгений Ревенко делит со своей супругой квартиру в 62,90 кв метра, а также обладает машиной «Land Rover Range Rover». Кроме того, у него в пользовании находится квартира в 65,90 кв метров.

У супруги также в безвозмездном пользовании находится квартира в 104,10 кв метров, а собственности машина – «Land Rover Range Rover Evoque». Ее годовой доход – почти 3,6 миллиона рублей.

У их ребенка в безвозмездном пользовании две квартиры площадью 65,90 и 62,90 кв метров.

Сергей Чижов

Годовой доход – почти 5,2 миллиона рублей (за 2018-ый - 4,8 миллиона). Имеет земельный участок под ИЖС площадью 1193 кв метров, жилой дом 1033,20 кв метров, мотоцикл ММ ВЗ 3115. Также в декларации он указал четверых детей. Двое из них имеют в собственности по 1/3 квартиры площадью 57,90 кв метров, а также в безвозмездном пользовании квартиру площадью 162,20 кв метра. Причем даже доход детей одинаковый – по 183 917,45 на каждого.

Двое остальных детей имеют в безвозмездном пользовании жилой дом площадью 1033,20 кв метров.