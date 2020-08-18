Кофе, пицца и другие подарки: Tele2 поздравляет воронежцев с понедельником

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В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс», Gett, «КАРО» и другими компаниями оператор делает понедельники по-настоящему праздничными в 28 регионах России. Набор подарков включает бесплатный кофе, скидки на поездку в такси, билеты в кино и блюда из любимых кафе в подарок. При этом абонентам не нужно выбирать – они могут воспользоваться сразу всеми подарками.

Зайти за кофе по дороге на работу, проехаться на такси, отправиться вечером в кино или заказать блюдо в одном из местных кафе – таким может быть приятный понедельник для абонентов Tele2. Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели. В зависимости от региона абонентам Tele2 будет доступен сет из двух или трех предложений. Например, воронежцы по понедельникам смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и получить вторую пиццу в подарок в ресторане «День Пиццы». Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 августа по 28 сентября.

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе, поездки на такси, билеты в кино и блюда из ресторанов и кафе – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров. Федеральными партнерами проекта «Понедельники Tele2» стали «Макдоналдс», сервис по заказу такси Gett, сеть кинотеатров «КАРО». Жителям 15 городов будут доступны еще подарки из местных кафе и ресторанов – пицца, роллы, десерты и разные блюда на выбор.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Быть нашим абонентом не только выгодно, но и приятно. С помощью проекта «Понедельники Tele2» мы ввели новый ритуал в жизни наших клиентов, который превращает самый трудный день недели в приятный. Понедельник больше не «день тяжелый» для многих пользователей Tele2, ведь мы расширили географию акции до 28 регионов России».

В проекте участвуют: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Волгоград, Краснодар, Кемерово, Воронеж, Курск, Тула, Смоленск, Тамбов, Брянск, Белгород, Ижевск, Липецк, Владимир, Иркутск, Улан-Удэ.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 28 сентября. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.