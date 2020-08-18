В Воронеже к благоустройству дворовых территорий подключились чиновники, депутаты и эксперты

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников сегодня проверил, как в подведомственной ему территории продвигается благоустройство дворовых территорий. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», составляющей которого является муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы». Вместе с руководителем управы во дворах побывали люди, которые имеют непосредственное отношение к территории или являются экспертами в данной области. Все вместе они встретились с жителями и обсудили результаты благоустройства.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

– Для более объективной оценки выполненных работ и развития перспективных направлений в благоустройстве мы стараемся работать совместно с общественными активистами, привлекаем независимых экспертов, народных депутатов. Такой креативный подход, в том числе, позволяет системно строить планы на будущее – пояснил Сергей Ситников.

Да и кроме того, мэр Воронежа Вадим Кстенин на одной из планерок поручил Сергею Ситникову и остальным руководителям управ лично проверять, как в районах продвигаются эти и другие работы (в том числе адаптация тротуаров к нуждам маломобильных граждан). Такой формат позволит жителям пожаловаться на подрядчиков, если они работают некачественно, и наглядно продемонстрировать их недостатки.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Так, на встречу с жителями дома на ул. Краснознаменной, 129 приехал член Союза строителей Воронежской области, руководитель управляющей компании «Уютсервис-Комфорт» Андрей Зачупейко. А выездное совещание на ул. Революции 1905 года, 51 посетили сотрудники Центра развития творчества детей и юношества (его клуб расположен здесь же) и депутат Воронежской городской Думы Сергей Колиух. Им удалось обсудить самые разнообразные темы, которые волнуют людей, поделиться профессиональными советами и даже построить планы на будущее. Когда ремонт по дворе дома №51 на ул. Революции 1905 года завершится, участники совещания проведут там совместный субботник.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

СПРАВКА «КП»

Всего в этом году приведут в порядок дворы 68 многоквартирных домов. На их реконструкцию направят, как и в 2019-м, около 225 млн рублей. Большая часть суммы – средства федерального бюджета.