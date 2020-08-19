Диспансерное наблюдение: в чем отличия от диспансеризации и как проходит профилактика сегодня?

.

Регулярный контроль за состоянием здоровья важен для любого человека. А если вы стоите на учете у какого-либо медицинского специалиста, нужно быть еще бдительнее к своему организму. Но возможно ли сохранить прежний уровень контроля над своим здоровьем в условиях пандемии коронавируса?

О том, как сегодня в регионе осуществляется диспансерное наблюдение и чем оно отличается от знакомой всем нам диспансеризации рассказала Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области

- Медицинские организации не принимают пациентов на диспансеризацию, но страховые компании приглашают на диспансерное наблюдение. Кого слушать?

Противоречия здесь нет. Это разные формы профилактики - первичная и вторичная. Первая предназначена для раннего выявления и диагностики новых заболеваний, определения факторов риска, вторая - для предотвращения осложнений, ухудшения состояния хронических больных.

В последнее время правительство России и Минздрав приняли ряд мер с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В том числе были приостановлены профилактические медосмотры и диспансеризация. Но ограничения не коснулись диспансерного наблюдения по установленному перечню. То есть пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы, онкологическими заболеваниями, а также находящиеся на заместительной почечной терапии - диализе - проходят диспансерное наблюдение и получают медицинскую помощь в полном объеме.

- Расскажите о форме и порядке получения этого вида помощи. Как люди могут обратиться в медорганизацию с целью диспансерного наблюдения?

- Показания для диспансерного наблюдения и для посещения медицинской организации определяет лечащий врач. Если состояние пациента не требует неотложной помощи, то в настоящее время ни один медик не будет подвергать человека дополнительному риску и, скорее всего, отсрочит прием. В период угрозы распространения коронавируса медицинская помощь оказывалась и продолжает оказываться по потребности. То есть те, кому срочно необходим врач, всегда будут вправе получить лечение.

При этом человек, который уже стоит на учете у какого-либо медицинского специалиста, не должен держать в голове очередность и кратность посещений. Каждый лечащий врач на своем участке должен знать своих пациентов. Специалист, в соответствии с приказами Минздрава по диспансерному наблюдению, ведет перечень лиц с хроническими заболеваниями. Соответственно пациенту с определенной нозологией должно прийти оповещение (смс-сообщение или поступить телефонный звонок) с информацией о необходимости какого-либо обследования. К этому процессу подключены страховые представители - они при необходимости защищают интересы человека.

Если человеку не подходит день или час, в который он должен пройти диспансерное наблюдение, есть возможность изменить назначенное время с помощью страховых представителей. В ТФОМС существует информационная система застрахованных лиц, в которой ведется мониторинг граждан, которые стоят на диспансерном наблюдении. Так, тех, кто не прошел диспансерное наблюдение, обзванивают, чтобы узнать причину, по которой человек отказался от важной процедуры.

- А как минимизируются риски заражения при посещении медорганизаций с целью диспансерного наблюдения?

- Страховые медорганизации внедрили комплекс мер, направленных на защиту и поддержку населения в целом. Так, функционал страховых медицинских представителей значительно расширен. Всеми доступными способами они доводят до граждан всю актуальную информацию, в том числе в части проведения диспансерного наблюдения.

Пациентов от 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями, предупреждают о тех мерах, которые нужно предпринимать, чтобы обезопасить себя в условиях угрозы распространения коронавируса.

Диспансерное наблюдение проводится по графику каждой медорганизации. Хотела бы привести в пример воронежскую поликлинику №1. Там проходит дистанционный кардиомониторинг. Это позволяет охватить большее число пациентов и никого не подвергать лишнему риску.

- То есть, эта работа не останавливалась даже на пике заболеваемости COVID-19? Вы можете привести конкретные цифры, описывающие ее объемы и результаты в этот период?

- За шесть месяцев 2020 года страховые представители проинформировали о необходимости прохождения диспансерного наблюдения 68% от включенных в план или 161 811 человек. Всего же из тех, кто включен в график, необходимую проверку прошел 71% пациентов. (Тот процент, что остался - это те воронежцы, которым еще предстоит пройти диспансерное наблюдение до конца года - от авт.).

- А что, если все-таки пациент не достигнет взаимопонимания с медицинской организацией, и ему будет отказано в медицинской помощи? Или он упустит критический для обращения к врачу момент по незнанию, из-за недостаточной информированности?

Человек всегда может обратиться к руководителю медицинской организации, в которой ему оказывают помощь, в случае возникновения каких-либо трудностей. Если понимания не удалось достичь, а также если требуется дополнительная информация, можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ТФОМС Воронежской области 8-800-775-95-39.

А также по телефонам «горячих линий» страховых медицинских организаций:

ООО МСК «ИНКО-МЕД»

8-800-100-36-03

Воронежский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

8-800-100-07-02

Линии работают круглосуточно, звонок на всей территории России бесплатный.