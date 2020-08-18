Коронавирус в Воронеже, последние новости на 18 августа 2020: зараженные монахини, не снижающийся суточный прирост

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным к 18 августа, 12 752 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Суточный прирост инфицированных почти две недели колеблется от 93 до 97 человек. Выздоровели 13 135 пациента. Из них: у 11 038 человек Covid-19 диагностировали методом ПЦР (зараженные вошли в официальную статистику), а у 2 097 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких (лабораторно вирус не подтвержден). Таким образом, под наблюдением медиков остаются 1714 воронежцев с выявленным коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 110 человек.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

В Воронеже из-за вспышки коронавируса закрыли Алексеево-Акатов женский монастырь. Сейчас храм закрыт на дезинфекцию. Сколько человек заразилось, не сообщается. Известно, что все они получают лечение, контактировавшие с ними находятся на изоляции. Уведомления о закрытии монастыря разместили на воротах обители и на официальном сайте.

Воронежская епархия еще раз напоминает, что в этом году Митрофано-Тихоновский крестный ход отменяется из-за коронавируса. Он должен был начаться 20 августа у Благовещенского кафедрального собора, а закончиться 24 августав Задонске. Однако праздник в честь обретения мощей святителя Митрофана в Воронеже все-таки состоится. 19 и 20 августа в храмах региона пройдут уставные богослужения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.