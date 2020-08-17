В Воронежской области в этом году переселили из аварийного жилья почти тысячу человек

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В региональном правительстве рассказали, что в текущем году уже 814 человек переехали из ветхого и аварийного жилья. Это обошлось консолидированному бюджету в 352,1 миллион рублей (за счет средств областной казны и муниципалитетов). Мероприятия по переселению граждан из аварийных домов реализуются департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области в рамках государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области». Для сравнения, за весь прошлый год по данной программе удалось переселить 724 человека из 241 аварийного помещения.

Помимо этого, с привлечением средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда»), в прошлом году получили новые квартиры 104 воронежца, в текущем – еще 164. На эти цели было выделено 209,1 миллион рублей, из которых 204,4 миллиона – федеральные средства.

Так, благодаря федеральному проекту, в поселке Каменка удалось расселить из ветхого жилья 31 жителя. Люди переехали в 16 новых благоустроенных квартир. В Воронеже пока что расселено два аварийных дома по улицам Машиностроителей, 44 и Пирогова, 58. В региональном правительстве добавили, что до конца года в областном центре новое жилье планируется предоставить жителям еще трех ветхих домов, расположенных по улицам Ленинградской, 64, Богдана Хмельницкого, 30 и 20-летия Октября, 34, а также шести аварийных домов в городе Боброве и одного – в Подгоренском городском поселении.

СПРАВКА «КП»

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» рассчитан на 2019-2025 годы включительно и предусматривает расселение 1173 жилых помещений в 110 аварийных многоквартирных домах региона. Из федерального бюджета поступит 1,32 млрд рублей, еще почти 300 млн рублей софинансирует область. Ожидается, что за указанный срок удастся переселить из аварийного жилья в общей сложности 3392 человека – жителей Воронежа и еще 18 муниципальных образований.