Паркам и скверам новую жизнь

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Поддержку в организации субботников оказали жителям депутат гордумы Андрей Соболев и коллектив Домостроительного комбината.

В минувшую субботу заметно преобразились сквер Домостроителей в Советском районе и парк имени А.Н. Северцова в микрорайоне Придонской. Эти эко зоны расположены по соседству с многоэтажной жилой застройкой и являются любимыми местами отдыха местных жителей. Впечатления от прогулки портил только мусор, оставленный нерадивыми гражданами после пикников, а также высохшие зеленые насаждения.

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Чтобы избавится от грязи и сухостоя, которые портят вид «зеленых легких» родного района, неравнодушные жители решили провести здесь субботник. За помощью в организации обратились к депутату Воронежской городской Думы от 12 округа Андрею Соболеву и ДСК – предприятию, расположенному на территории Советского района. Комбинат предоставил инициативным воронежцам инвентарь для уборки, технику для опиловки, экскаватор-погрузчик и грузовик для вывоза мусора.

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Андрей Соболев и топ-менеджеры ДСК Сергей Талдыкин и Андрей Бойко приняли и непосредственное участие в субботнике, убирая территорию наравне с местными жителями. Небольшой по площади сквер Домостроителей общими усилиями удалось быстро очистить, а вот на парк Северцова с территорией в несколько гектаров ушло полдня. Довольных результатом местных жителей депутат округа Андрей Соболев обрадовал еще одной приятной новостью. Уборка – только первый шаг преобразований в парке. Эта зеленая зона уже включена в перечень гражданских инициатив, которые будут профинансированы в будущем году согласно соответствующему постановлению регионального правительства. В планах создать в парке спортивные площадки, беговые и велодорожки, установить специальное оборудование.

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Елена Исаева