Коронавирус в Воронеже, последние новости на 16 августа 2020: массовый очаг заражения зафиксировали на крупном предприятии

Количество летальных исходов увеличилось до 110 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным к 16 августа, 12 560 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Выздоровели 13 023 пациента. Из них: у 10 936 человек Covid-19 диагностировали методом ПЦР (зараженные вошли в официальную статистику), а у 2 084 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких (лабораторно вирус не подтвержден). Таким образом, под наблюдением медиков остаются 1624 воронежца с выявленным коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось до 110 человек.

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Изоляция для приезжих: нет

В Воронеже в Центре ракетного двигателестроения (образовался после слияния механического завода и КБХА) возникла сложная ситуация с заболеваниями коронавирусом. В Роспотребнадзоре сообщают, что с начала эпидемии Covid-19 подхватили 254 работника предприятия. Причем только за последнюю неделю обнаружили вирус у десяти больных. В Центре ракетного двигателестроения с цифрами санитарного ведомства не спорят и сообщают, что приняли все необходимые меры.