«Он занимался карате, но в жизни никого не обижал»: друзья - о погибшем 18-летнем парне из Воронежской области

Руслан получил тяжелую травму головы, и через несколько дней скончался. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагически оборвалась жизнь 18-летнего парня из Кантемировского района. Случившееся потрясло всех местных жителей. Региональное СУ СКР, описывает события того вечера следующим образом: 8 августа на улице Победы Кантемировки подросток поссорился с 26-летним местным жителем. Старший из них ударил младшего по лицу, от чего последний не устоял на ногах, упал и ударился об асфальт. Парень получил тяжелую черепно-мозговую травму и попал в больницу. Через несколько дней он скончался. 26-летнего мужчину задержали силовики, в отношении него возбудили уголовное дело.

Как рассказали «КП» друзья погибшего 18-летнего Руслана, в тот вечер парень вместе с приятелями 16-18 лет курил кальян. В это время подъехала машина, из которой вышел тот самый 26-летний Николай Х. и его знакомые - около пяти человек.

- Они шли целенаправленно к ребятам. Николай вырвал кальян и начал курить. Разве адекватный человек так поступит? Двоюродный брат Руслана сделал ему замечание, завязалась перепалка, после чего Х. ударил брата Руслана, тот упал. Еще один друг попытался отогнать Х., но досталось и ему - в глаз. Руслан стоял в стороне, но когда увидел происходящее подбежал. Теперь уже они начали толкаться. Руслан ему сказал, мол, мы вас не трогали, зачем вы вообще сюда пришли? - описывает ситуацию наш собеседник.

Далее, по его словам, 18-летний парень отвернулся, чтобы перемолвиться с другом. И в этот момент Николай Х. нанес удар в челюсть. Подросток потерял сознание, упал и ударился головой об асфальт.

- В больницу его привезли ночью, положили в палату. На следующий день, где-то в обед, Руслан попытался встать с койки, но сильно закружилась голова. Через некоторое время началась невыносимая боль. Он кричал на всю больницу. Врачи решили отправить его в Россошь, но и там какую-либо операцию делать не стали. Направили в Воронеж, по пути у него два раз останавливалось сердце, - продолжает друг Руслана.

Воронежским медикам спасти парня не удалось. 11 августа Руслан скончался, 13-го числа его похоронили.

- Руслан всегда был улыбчивым, добрым человеком. Он хоть и занимался карате, причем был практически профессионалом, в жизни никого не обижал. Умный паренек. ЕГЭ сдал на хорошие баллы, практически отличник. Красивый, высокий. Собирался поступать в военное училище.. Случившееся - чертова несправедливость, - добавляет знакомый погибшего.

В день похорон силовики привезли Николая Х. на место случившегося. Вероятно, для проведения следственных действий. Происходило это буквально в 500 метрах от ресторана, где родные устраивали поминки.

14 августа Кантемировский районный суд арестовал 26-летнего подозреваемого на два месяца. Суд посчитал, что совершенное преступление относится к категории особо тяжких (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека) и что, оставаясь на свободе, Николай Х. может скрыться от следствия или надавить на свидетелей. Как утверждают друзья Руслана, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за избиение человека.