Коронавирус в Воронеже, последние новости на 15 августа 2020: еще 95 заразились, один пациент умер

фото из архива. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба к 15 августа, 12 560 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост инфицированных за минувшие сутки составил 95 человек. Выздоровели 13 023 пациента. Из них: у 10 936 человек Covid-19 диагностировали методом ПЦР (зараженные вошли в официальную статистику), а у 2 084 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких (то есть лабораторно вирус не подтвержден). Количество летальных исходов увеличилось до 110 человек.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов подписал указ о смягчении режима коронавирусных ограничений. Документ разрешает проводить на территории региона чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования. Правда, все эти мероприятия пройдут при пустых трибунах: зрителей на них не пустят.

В «красной зоне» воронежской областной больницы родился еще один ребенок. Мама малыша наблюдалась в перинатальном центре и готовилась к естественным родам. Но потом пришел положительный анализ на коронавирус. Малыш появился на свет здоровым, его сразу же отправили в областную детскую больницу для наблюдения. Маму допустят к ребенку, как только ее тест на инфекцию будет отрицательным.