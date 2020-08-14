В Воронеже отремонтируют около 50 открытых спортплощадок

Вадим Кстенин побывал посмотрел, как в городе продвигается ремонт открытых спортплощадок. Фото мэрии Воронежа.

Сегодня, 14 августа, мэр Воронежа провел выездное совещание по развитию спортивных объектов в городе. В рамках поездки он проверил, как идет ремонт на одном из них, а также рассказал о новых проектах и реновации существующих.

«ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ПО-МАКСИМОМУ»

В этом году в Воронеже, впервые проходит масштабная кампания по ремонту спортивных объектов. В мэрии рассказали, что на эти цели выделено больше 22 миллионов рублей в рамках двух муниципальных программ: «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования». На эти средства планируется привести в порядок 52 плоскостных сооружения. Где-то отремонтировать покрытие, снаряды, а где-то обновить полностью.

В числе последних объектов - спортплощадка во дворе дома по ул. Южно-Моравской, 62. Ее ремонт обошелся более чем в 600 тысяч рублей: привели в порядок ограждение, поменяли баскетбольные щиты, обновили покрытие из резиновой крошки. Сейчас все это уже тестируют мальчишки.

В ходе визита на площадку мэр Вадим Кстенин подчеркнул важность таких объектов для местных жителей – подрастающего поколения:

- Поэтому мы приняли решение отремонтировать по максимуму те площадки, которые были построены в прошлые годы и, к большому сожалению, пришли в полный упадок.

Также градоначальник поручил руководителю городского управления физической культуры и спорта Александру Бахтину поставить на учет все спортплощадки, на которых уложено не резиновое покрытие, а асфальт, а также посчитать, во сколько обойдется уложить там безопасную амортизирующую крошку. Эти данные позволят запланировать замену покрытия на следующий год.

– В этом году мы выделили 21 миллион рублей на реновацию 49 плоскостных объектов. Если сумма будет адекватная и подъемная для бюджета, то в следующем году выделим средства, чтобы все наши подобные общедоступные спортивные сооружения получили безопасное покрытие. Аналогичная задача стоит по спортивным площадкам у школ. В этом году мы отремонтируем три, но на следующий год надо усиливать эту работу, – сказал Вадим Кстенин.

НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОДРЯДЧИКА БОЛЬШЕ НЕ ДОПУСТЯТ К РЕМОНТУ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

По словам Александра Бахтина, работы на 15 площадках уже завершены. На остальных планируется все закончить до сентября, за исключением пары объектов. Там подрядчики сработали очень плохо: резиновое покрытие, которое они уложили, начало отслаиваться еще до подписания приемочных документов. С одной такой компанией контракт на ремонт уже расторгли. Из бюджета ей не выплатят ни копейки. А по самим площадкам придется заново проводить торги на ремонт.

Мэр на это заявил, что нужно не просто расторгать контракт, но и добиваться того, чтобы подрядчика больше не допустили до ремонта городского имущества:

- Его следует внести в реестр недобросовестных поставщиков. Работайте с управлением ФАС по Воронежской области. Приложите все усилия, чтобы найти ответственного подрядчика и все-таки обновить, если позволят погодные условия, эти площадки за счет уже имеющихся лимитов.

ОБНОВЛЕНИЯ НА «ЧАЙКЕ» И «ЛОКОМОТИВЕ»

Хорошая новость поступила и для футболистов и легкоатлетов. Так, по словам мэра, на стадионах «Чайка» и «Локомотив» пройдет модернизация.

Фото мэрии Воронежа.

На первом уже завершаются работы по созданию секторов для метания копья и диска. А на «Локомотиве» до конца года построят котельную. Она будет обогревать поле, благодаря чему спортсмены смогут тренироваться ранней весной и поздней осенью. Само поле уже оборудовали системой подогрева. Напомним, на обоих стадионах в рамках наследия чемпионата мира по футболу сделали два прекрасных поля с искусственным покрытием.

В ДВУХ ШКОЛАХ ПОСТРОЯТ КРЫТЫЕ ФОКИ, А В ШИЛОВО - БАССЕЙН

Кроме того, мэр напомнил, что в двух школах появятся свои крытые физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортзалом. Речь идет о гимназии №7 им. Воронцова (ул. Ростовская. 36) и СОШ №30 (ул. Туполева, 20). Стоит отметить, что сегодня приоритет в строительстве таких сооружений отдается тем школам, которые не имеют собственного нормального спортзала.

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Фото мэрии Воронежа.

На следующий год заявляем в программу еще два таких же объекта у школ, а также строительство бассейна со спортзалом в микрорайоне Шилово. Он там будет очень востребован. Сегодня уже разрабатывается проектно-сметная документация и, я надеюсь, что финансирование будет подтверждено, и в следующем году мы приступим к реализации, – рассказал градоначальник.

В мэрии пояснили, что бассейн планируется возвести на ул. Острогожской, неподалеку от новой поликлиники. Также рядом там сейчас строится детский сад.