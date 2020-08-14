Члены воронежского отделения «Единой России» распределились по коллегиям

.

Вера СИНИЦЫНА

Воронежское отделение «Единой России» на этих выборах выступило в некотором роде новатором. Дело в том, что партийцы – действующие депутаты и новички-кандидаты на предстоящих выборах (а их порядка 60%) – объединились в коллегии. Цель этого ноу-хау – держать руку на пульсе социально-экономической ситуации в регионе и оперативно предлагать законодательные решения проблем. Уже в ближайшее время будет понятно, насколько жизнеспособна новая структура и не является ли она красивым пиаром накануне выборов. Говорят, ни в одной другой партии подобного еще не придумали.

Итак, что же собой представляют коллегии? Это прообраз депутатских комитетов и комиссий Воронежской областной Думы. Коллегий всего 12, и делятся они на тематические блоки: здравоохранение, ЖКХ, образование, предпринимательство и т.д. Помимо действующих парламентариев и кандидатов в их работе принимают участие общественные активисты и эксперты. Общими усилиями они систематизируют острые проблемы, которые волнуют жителей, вырабатывают варианты их решения, а затем стараются, чтобы их предложения вошли в законодательный пакет будущего депутатского корпуса «единороссов».

Так, в сфере здравоохранения людей больше всего тревожит качество оказываемой медпомощи, оснащенность стационаров, очереди в поликлиниках и др. Замглавврача БСМП № 1 Алексей Натаров, инструктор-методист спортшколы № 33 Ольга Ортина, заместитель главного врача воронежской поликлиники №3 Ольга Резникова, основательница сети аптек Елена Губина и другие уже представили свои варианты, как это можно исправить. В ЖКХ, выяснили в партии, самые болезненные вопросы: стоимость коммунальных услуг, качество работы УК, эффективность «мусорной реформы». У сельского сектора свои кураторы, которым эта тема близка как никому другому. Решением проблем в селах, в частности увеличением количества рабочих мест и газификацией территорий, занялись заместитель генерального директора «ЭкоНива – Продукты питания» Иван Воробьев и директор производственного хозяйства «ЭкоНиваАгро Левобережное» Роман Литвинов.

– В Воронеже кандидаты в депутаты от «Единой России» – как правило, ресурсные люди, у которых не только есть влияние на определенные группы, но и которые представляют определенные группы влияния. Поэтому идея создать коллегии как механизм выявления проблем и консолидирования интересов разных игроков партии вокруг острых вопросов, в которых они сведущи и имеют некие ресурсные возможности, неплохая. Они понимают, как система управления устроена изнутри, и это позволяет им добиваться поставленных целей, – отметил политолог Владимир Слатинов.

Однако пока, по его мнению, можно только точно сказать, что «Единая Россия» придумала хороший пиар-ход перед выборами.

– Но будут ли предложения коллегий оформлены законодательно или они останутся лежать мертвым грузом? Если проиграется первый вариант, то в этих образованиях останется смысл и после выборов, – заявил политолог.