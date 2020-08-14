Коронавирус в Воронеже, последние новости на 14 августа 2020: зараженные отпускники, районы-лидеры по инфицированным

С коронавирусом скончались 107 человек в регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба к 14 августа, 12 372 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Выздоровели 12 585 пациентов. Из них: у 10 521 человека Covid-19 диагностировали методом ПЦР (зараженные вошли в официальную статистику), а у 2 064 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких (то есть лабораторно вирус не подтвержден). Количество летальных случаев не изменилось: с коронавирусом скончались 107 человек.

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Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Как сообщили санитарные врачи накануне на заседании оперативного штаба, с 20 июля 17 жителей области вернулись с отдыха в Краснодарском и Ставропольском краях и из Крыма зараженными коронавирусом (ранее сообщалось о 12 инфицированных).

Самое большое количество подхвативших Covid-19 наблюдается в Воронеже - 45% от общего числа. Среди районов области за последнюю неделю среди лидеров - Россошанский, Лискинский и Борисоглебский районы. Чаще всего болеют коронавирусом взрослые в возрасте 30-49 лет.