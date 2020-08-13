В поселке Воронежской области второй год подряд родился котенок-мутант

Такой котенок появился на свет в Панино. Фото: предоставлено Светланой Иванниковой

Второй год подряд в поселке Панино Воронежской области рождаются необычные котята. В прошлом сентябре там появилось на свет семилапое животное. В этом году ситуация практически повторилась: котенок родился с восемью лапами, одним ухом и двумя туловищами.

Как рассказала «КП-Воронеж» хозяйка мамы-кошки Светлана Иванникова, «британка» Боня живет в семье уже восемь лет. Потомство обычно у нее появляется раз в год, котят, как правило, много не бывает – два-три. И вот около пары недель назад их питомица в очередной раз окотилась. Двое детенышей оказались нормальными, а вот третий – не совсем.

– Его заметила дочка. Сказала: «Мам, там мертвый родился. Надо его убрать». Я подошла, а когда увидела – просто обмерла. Голова обычного котенка, только ухо одно, второе –недоформированное. Передние лапки – хорошие, беленькие. Ниже – туловище раздваивается, как сиамские близнецы, два хребта увидела, ножки. У одной части был хвостик обычный, у второй недоразвитый, коротенький, – рассказывает Светлана. – Когда перевернула на спину, еще раз обмерла: в области лопаток было еще две лапки, как и спереди, только выгнутые. Ощущение сложилось, что два эмбриона срослись: количество конечностей парное, пуповина одна. Вот такой монстрик родился у нашей Бони. Мы были в ужасе.

Светлана Иванникова признается, что вначале появилась мысль каким-то образом сохранить необычное животное. Может быть, заспиртовать. Но потом семья быстро отказалась от этой идеи. Котенка-мутанта просто закопали.

Котенка уже закопали. Фото: предоставлено Светланой Иванниковой

В сентябре 2019-го кошка 79-летней жительницы Панино Галины Захаровой так же родила необычного котенка. У животного оказалось семь лап, два хвоста, одна голова, но два рта. Когда Галина Митрофановна взяла котенка, он был мертв. Вероятнее всего, таким и родился. Странное животное заинтересовало женщину, поэтому она не стала от него сразу избавляться. Побрызгала труп «старинными духами» и положила его в картонную коробку от чая, а после собиралась заспиртовать. К слову, пенсионерка даже взвесила котенка. Измерительные приборы Галины Захаровой показали всего 90 граммов. Жительница Панино долго осмысливала произошедшее и пришла к выводу, что кошка Ванга забрала ее болезни, тем самым спасла жизнь Галине Митрофановне, но родила вот такого котенка-мутанта.

Доцент Воронежского государственного аграрного университета, специалист по генетике и анатомии Владимир Обрывкова пояснил тогда корреспонденту «КП-Воронеж», что, вероятнее всего, это частный случай сиамских близнецов.

- В данном случае можно говорить о сбое генетического текста. На ранней стадии деления оплодотворенной яйцеклетки - зиготы - произошло деление на два организма, но не до конца. Такое может происходить в области головы или в хвостовом конце. В таком случае получается, что организм развивается как один, но у него две отдельные части. Частота таких случаев невысокая. Один случай на несколько сот тысяч, конкретнее - надо уточнять. Чаще всего это бывает у поросят, встречается и среди телят, - пояснил Владимир Александрович.

По словам нашего эксперта, в таких ситуациях не просто проявляется редкий ген, а происходит нарушение оси организма.

- Есть такое понятие «адгезия» - это слипание клеток, которое приводит к формированию определенных правильных структур. Вот тут, наверное, снизились функции адгезии на отдельном участке.

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