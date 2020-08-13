В Нововоронеже прошёл товарищеский матч Высшей хоккейной лиги

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Матч состоялся в рамках предсезонной подготовки команд и стал для нововоронежской Ледовой арены «Остальная» первым после четырехмесячного перерыва, связанного с ограничительными мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. За время вынужденного простоя на льду арены была нанесена новая разметка, соответствующая самым современным российским и международным стандартам.

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Трибуны арены были заполнены с учетом социальной дистанции. На входе всем измеряли температуру, выдавали маски и перчатки. На матче присутствовали представители администрации городского округа город Нововоронеж, руководство Нововоронежской АЭС, а также члены Правительства Воронежской области.

Поединок команд Высшей хоккейной лиги нововоронежцы увидели впервые. Это стало возможным благодаря трехлетней программе развития хоккея «Атомная шайба», разработанной Нововоронежской АЭС и Концерном «Росэнергоатом». В рамках этой программы были проведены детский и взрослый чемпионаты среди хоккейных команд городов присутствия атомных электростанций, мастер-классы со звездами российского хоккея, спортивные сборы и т.д.

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«Благодаря программе «Атомная шайба» в ледовой арене произошли серьезные технические обновления. Проведены необходимые подготовительные работы для установки оборудования «бросковой зоны» – тренировочного комплекса для детей и взрослых. Стоит отметить, что это будет уникальная, единственная в Воронежской области, площадка», – отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по общим вопросам Вячеслав Шваров.

Товарищеский матч между «Бураном» и «Динамо» завершился со счетом 6:1 в пользу воронежских хоккеистов. Спортсмены высоко оценили качество нововоронежского льда и оборудование ледовой арены.

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Справка:

Ледовая арена «Остальная» была построена в рамках Соглашения о выделении дополнительных налоговых отчислений в бюджет Нововоронежа, заключенного между Правительством Воронежской области и ГК «Росатом» в 2012 году. За время действия Соглашения городскому округу было выделено дополнительно более 2 млрд. рублей. На эти средства построен многофункциональный стадион «Старт», Центр боевых искусств, ледовая арена «Остальная», реконструированы спортивные объекты школ и детских садов, обновлено дорожное покрытие и городские коммуникации. Ведется строительство нового спортивного комплекса с бассейном «АтомАрена».

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ruwww.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭСУправление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС