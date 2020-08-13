Коронавирус в Воронеже, последние новости на 13 августа 2020: заразились 94 человека, выздоровел - 201

фото из архива "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным оперштаба на 13 августа, 12 372 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 94 человека. Выздоровели 12 585 пациентов (+201 за день). Из них: у 10 521 человека Covid-19 диагностировали методом ПЦР (зараженные вошли в официальную статистику), а у 2 064 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких (то есть лабораторно вирус не подтвержден). Количество летальных случаев не изменилось: с коронавирусом скончались 107 человек.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

В Воронеже третья пациентка с коронавирусом родила здорового ребенка. Как сообщил накануне региональный департамент здравоохранения, в «красной зоне» облбольницы №1 появилась на свет трехкилограммовая девочка. Малышка родилась в положенный срок с помощью кесарево сечения. Ребенок чувствует себя хорошо, его перевели в детскую областную больницу. 24-летняя мама девочки продолжает лечение от коронавируса.