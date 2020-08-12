Tele2 запускает тариф-конструктор «Интернет для устройств»

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Теперь абоненты могут выбрать необходимые опции и настроить услуги для девайса с модемом или для нескольких гаджетов. Еще одна особенность предложения – возможность получить скидку до 20% на абонентскую плату по тарифу, объединившись в группу в рамках программы «Выгодно вместе».

Tele2 продолжает запускать выгодные продукты для своих клиентов. Оператор предлагает тарифный план «Интернет для устройств», который предоставляет безлимитный доступ к интернету для планшетов, модемов и роутеров как дома, так и в поездках по России. Тарифный план по умолчанию включает услуги, предоставляющие возможность на любом устройстве раздавать безлимитный трафик без ограничений по объему и выходить в интернет на максимально возможной скорости. Управление опциями доступно в личном кабинете.

Услуга «Доступ для модемов и роутеров» открывает тариф для любого устройства и раздачи трафика по Wi-Fi на другие девайсы. Опция «40 Гб на максимальной скорости» позволяет комфортно пользоваться интернетом на нескольких устройствах. Первые 40 Гб с услугой предоставляются на максимально возможной скорости, далее – на скорости до 4 Мбит/c. Стоимость тарифного плана в максимальной конфигурации складывается из абонентской платы, а также стоимости опций «Доступ для модемов и роутеров» и «40 Гб на максимальной скорости».

Клиент может использовать полную конфигурацию тарифа, а может оставить только необходимые опции – отключив одну из услуг или обе. Если абонент планирует пользоваться тарифом в планшете, не планирует раздавать интернет-трафик на другие устройства и его устраивает скорость до 4 Мбит/c, услуги «Доступ для модемов и роутеров» и «40 Гб на максимальной скорости» можно отключить, тем самым снизить расходы по тарифу. В этом случае доступ в интернет на планшете будет предоставляться безлимитно на скорости до 4 Мбит/сек – этого достаточно, чтобы неограниченно использовать соцсети и мессенджеры, участвовать в видеоконференциях, слушать музыку и смотреть видео в HD-качестве. Если иногда все-таки требуется максимальная скорость, в личном кабинете можно подключить услугу «Сутки на максимальной скорости». Услуга предоставит безлимитный интернет на максимально возможной скорости на 24 часа.

Для новых подключений доступен комплект с оплаченными на две недели тарифом «Интернет для устройств» и услугами «Доступ для модема и роутера» и «40 Гб на максимальной скорости». После вышеобозначенного периода абонентская плата за следующий месяц будет списана в полном объеме. Стоимость тарифного плана и услуг может отличаться в разных регионах. Подробности необходимо уточнять в салонах оператора или сайте.

Новый тариф «Интернет для устройств» включен в программу «Выгодно вместе», предоставляющую скидку до 20% на плату по тарифу. Поэтому теперь абоненты Tele2 смогут оптимизировать затраты на связь не только для смартфонов, но и для любых интернет-устройств.

Чтобы получить скидку, нужно в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» создать группу от трех до пяти пользователей, подключить услугу «Автоплатеж» для каждого номера и своевременно вносить абонентскую плату. Если абонент уже состоит в группе, он может в нее также добавить новый номер с тарифом «Интернет для устройств».

Скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников – 15%. Если в рамках услуги «Автоплатеж» привязана карта Visa, предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить выгоду до 20%. Для тарифа «Интернет для устройств» скидка предоставляется на любую конфигурацию, как без опций, так и с опциями «Доступ для модема и роутера» и «40 Гб на максимальной скорости».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Tele2 стремится поддерживать образ жизни своих абонентов. Самоизоляция и пандемия изменили нашу повседневность. Многие продолжают работать удаленно, остаются за городом. Сегодня мы видим рост продаж модемов и роутеров – клиентам требуется больше интернета, больше скорости для этих устройств. Поэтому мы запустили тариф-конструктор, который позволит абоненту самостоятельно выбрать необходимые опции и оставаться на связи с родными и коллегами».