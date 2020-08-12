Воронежцы больше не смогут фотографироваться на меловых выступах Белого колодца

Забираться на меловые выступы склонов смертельно опасно, говорят разработчики карьера Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Через два года в карьере «Белый колодец» начнется разработка огнеупорной глины и песка. Об этом сообщил департамент промышленности и транспорта Воронежской области.

Как ранее заверили «Комсомолку» в администрации El Evento, компании, владеющей расположенными на территории карьера развлекательными объектами, что на их работе добыча ископаемых не отразится:

- Она пройдет на безопасном расстоянии от пляжа El Evento и центрального озера, на котором проходит «Музыка мира», и никак не повлияет на их работу, - рассказывает Сергей Слабунов, администрация El Evento и зон отдыха в Белом колодце. - Визуальный рельеф карьера, конечно, изменится. Но в этом есть свои плюсы: исчезнут аварийные участки, на которых все так любят фотографироваться. После работ будет проведено благоустройство территории. Мы рассчитываем принять участие в разработке техзадания на эту рекультивацию, чтобы сохранить за Белым колодцем статус самой удивительной достопримечательности региона и предусмотреть новые туристические локации.

Однако позже стало известно, что работы вдали от парка и пляжа, со стороны Курской трассы, пройдут только на начальном этапе. А вблизи туристических объектов – планируются на зимнее время, когда в карьере не бывает отдыхающих.

Руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков рассказал, что в карьере планируется добывать огнеупорную каолиновую глину, которая имеет общемировую ценность.

А вот о фотосессиях на меловых пиках воронежцам придется вскоре забыть. Их разрушат как представляющие опасность. Дело в том, что эти живописные меловые «горы» остались после предыдущей разработки карьера и за минувшие годы сильно подверглись эрозии. Кроме того, мел и сам по себе порода очень хрупкая. Залезая на эти выступы ради эффектных фотографий, посетители рискуют жизнью.