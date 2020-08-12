Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 августа 2020: на лечении около двух тысяч человек

Наша область входит в число регионов ЦФО с наибольшим количеством выздоровевших от коронавируса пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба к 12 августа, 12 278 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 93 человека. Выздоровели 12 384 пациентов. Из них: у 10 337 человек коронавирус диагностировали методом ПЦР (эти зараженные вошли в официальную статистику), а у 2 047 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких (то есть лабораторно Covid-19 не подтвержден). Таким образом, лечение продолжают чуть менее двух тысяч жителей региона с выявленным методом ПЦР вирусом. Еще один человек с коронавирусом скончался. Количество жертв инфекции достигло 107.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Воронежская область входит в число регионов ЦФО с наибольшим количеством выздоровевших от коронавируса пациентов. В регионе справились с болезнью 84% зараженных, выше этот показатель в Белгородской области - 87%. В Липецкой и Тамбовской областях ниже - 82%, в Курской тоже - 81%. В среднем по России показатель составляет 78%, а по ЦФО - 80%.

221 пациент с тяжелой формой коронавируса прошел реабилитацию. Как рассказала Наталья Костина, главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения, сначала им нужна помощь даже при элементарных движениях, - чтобы нормально сидеть, вставать с кровати. Курс восстановления включает в себя гибербарическую оксигенацию, плазмаферез, терапию антикоагулянтами, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, массаж. Период реабилитации может составлять до 30 дней. Сейчас врачи помогают привести здоровье в норму еще восьми людям.