ДомКлик – ваш надежный помощник

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Покупка квартиры — одна из самых дорогих сделок в жизни человека. И одна из самых редких, поэтому опыта в этой области зачастую просто нет. А рисков при ее совершении — огромное множество. Если это ипотечная сделка, то все понятно, Сбербанк расскажет про пакет документов, проведет проверку объекта и поможет с составлением договора.

А если это сделка с наличными?

Даже если вы заключаете сделку с соседом, с которым бок о бок прожили всю жизнь, помните: в каждой истории могут быть подводные камни, а цена ошибки — невероятно высока.

Если вы уже нашли специалиста по недвижимости, договоритесь о самых важных вещах: что именно он будет проверять перед сделкой, какие документы поможет подготовить, сколько будут стоить его услуги.

В ситуации, когда продавец и покупатель уже нашли друг друга, специалисты Сбербанка окажут профессиональную поддержку по сопровождению сделки. Они помогут безопасно и просто провести сделку используя такие сервисы как безопасные расчеты и электронная регистрация.

Как будет проходить расчет?

Сбербанк предлагает сервис «Безопасные расчеты». Никаких наличных, никакого риска получить фальшивые купюры или недосчитаться их. Расчет будет произведен безопасно, полностью и только при соблюдении интересов всех сторон.

Покупатель до сделки вносит средства на специальный счет в Сбербанке. Там они надежно хранятся, а кроме того, до сделки покупатель не может снять средства со счета без согласия продавца. После перехода права собственности деньги зачисляются на счет продавца автоматически.

Как будет проходить регистрация?

Сбербанк предлагает сервис «Электронная регистрация». Вам не надо будет идти в МФЦ для сдачи документов. Все вопросы вы сможете урегулировать в режиме онлайн. На сделку нужно будет приехать только 1 раз — а время и место вы выбираете сами. Возможно проведение сделок даже в субботу. Никаких переносов и накладок. Никаких походов по инстанциям для сдачи или получения документов. Мы направляем их в электронном виде в Росреестр, а после все участники сделки получают полный пакет зарегистрированных документов на электронную почту.

Срок регистрации 3 рабочих дня, вместо двух недель, при подаче документов через МФЦ.

Через 3 дня деньги автоматически переводятся продавцу – и все, вы - счастливый обладатель квартиры или дома своей мечты! Поздравляем!

Приятным бонусом будет бесплатная подготовка договора купли-продажи квалифицированными сотрудниками Сбербанка.

Для записи на проведение такой сделки вы можете обратиться в ближайший для вас Центр ипотечного кредитования ПАО Сбербанк:

- г. Воронеж, Ворошилова 8б

- г. Воронеж, Ленинский проспект 39

- г.Воронеж, Московский проспект 114в

- г.Россошь, пр-т Труда 12а

- г.Борисоглебск, ул.Свободы 176

- г.Лиски, ул. Свердлова 61а