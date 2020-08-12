В Воронеже фасаду дома на улице Феоктистова возвратят исторический облик

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Сейчас в Воронеже полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов, утвержденный правительством области. Где-то работы ведутся на внутридомовых инженерных системах (водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, электрические коммуникации), где-то ремонтируют кровлю, восстанавливают фасады. Но есть особенные дома – они расположены на видовых улицах и имеют богато украшенный фасад. Там много лепнины, которая с годами практически разрушилась. И вот к таким домам обычный подход не подойдет. Специально для них разработали Паспорта фасадов. Это что-то вроде руководства для организаций-проектировщиков – в них по каждому такому дому прописаны индивидуальные детали восстановления фасадов. В том числе, в какой цвет красить внешние стены. Благодаря этому дома не только восстанавливают свой исторический облик, но и «живут» дольше, так как современные технологии позволяют продлить их красоту еще на долгие годы.

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Одни из таких домов расположен на улице Феоктистова, 6. В его дворе сейчас развернулась настоящая скульптурная мастерская. Как пояснили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, ее пришлось сделать, поскольку реставраторам предстоит заменить большой объем лепнины на доме - декоративные кронштейны и розетки, балюстрады и карнизы. Существующая лепнина местами пришла в негодность, а местами развалилась от времени.

– Дом не является объектом культурного наследия, но сколько на нем элементов декора! Благодаря капитальному ремонту они обретут вторую жизнь. В своей работе мы опираемся на специально разработанный проект. Сначала с декоративного элемента делается слепок, по которому в дальнейшем изготавливается новое изделие. Используется высокопрочный гипс марки Г-16, рекомендованный именно для проведения фасадных работ. Ему не страшны ни осадки, ни другие погодно-климатические воздействия, - пояснил художник-реставратор Марк Дехтяр.

Еще одним технологичным материалом, которым он пользуется, является немецкий дюпа-грунд. Это специальное, глубоко проникающее грунтовочное средство для поверхностей фасадов. Оно служит в качестве предохранительной грунтовки перед последующим окрашиванием и нанесением покрытий, для укрепления пористых оштукатуренных и бетонных поверхностей, цементосодержащих растворов и шпатлевочных масс. А крепеж архитектурных элементов на фасад осуществляется при помощи анкеров и специального высокопрочного клея. Такую технологию использовали при ремонте фасадов зданий ЮВЖД и кинотеатра «Спартак».

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Но, как пояснил Марк Дехтяр, все это не самое сложное. Наибольшую трудность представляют арки, ведущие во двор дома. Сами по себе они уникальны, можно сказать, отдельный архитектурный объект. Но от их былой красоты сегодня не осталось и следа.

– Самым сложным участком работы будет восстановление ведущей во двор архитектурной группы, состоящей из двух арок с элементами дорического ордера. Арки увенчаны декоративными вазонами с фруктами и модильонами, много здесь и других лепных украшений, – отметил специалист.

Именно такой дотошный подход, подчеркнули в правительстве области, позволит сохранить исторический облик здания для будущих поколений.