«Щелково Агрохим» - надежная защита и высокий урожай

Сорт озимой пшеницы Синева отличается стабильной урожайностью

Аграриям предстоит убрать более 940 тысяч гектаров зернобобовых и крупяных культур - это почти на 44 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Виды на урожай хорошие: ожидается, что в нынешнем сельхозсезоне орловские хлеборобы соберут 4 млн тонн зерна

Залог успеха - комплексный подход

Достигать высоких производственных результатов и получать стабильно высокие, качественные урожаи земледельцам традиционно помогает АО «Щелково Агрохим». Эта компания - один из крупнейших участников российского аграрного рынка. В арсенале «Щелково Агрохим» - высокоэффективные средства защиты растений, современные агрохимикаты, сорта и гибриды отечественной селекции. Впрочем, речь идет не столько об отдельных продуктах, сколько о комплексных технологиях, в основе которых лежат инновации:

- «Щелково Агрохим» - первопроходец в разработке коллоидных и масляных препаративных форм. Впоследствии они легли в основу многих инновационных продуктов компании. Речь идет о средствах защиты растений, которые активно используют в разных регионах России и далеко за ее пределами, - говорит Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН.

Действительно, продукция компании востребована российскими земледельцами: ее доля на отечественном рынке химических средств защиты растений составляет 16%. Значительные объемы продаж приходятся на страны СНГ. Кроме того, «Щелково Агрохим» активно выходит на рынки дальнего зарубежья, открывая там новые представительства и производственные площадки.

Особая роль в развитии компании отведена ее команде. Благодаря профессио-нальному агросопровождению, которое оказывают ее специалисты, руководители предприятий могут быть уверены в эффективности подобранных схем защиты и питания культур. Но и это еще не все…

- В настоящее время мы активно развиваем семенной бизнес: это самостоятельное направление деятельности компании, - рассказывает начальник научно-технического отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктор Щедрин. - Наша позиция всегда оставалась неизменной: будучи производителем конкурентоспособных, по-настоящему инновационных продуктов, мы должны предлагать аграриям и высокопродуктивную, современную селекцию.

Таким образом, «Щелково Агрохим» способна закрыть практически все потребности своих клиентов-земледельцев в пестицидах, агрохимикатах и семенах основных сельхозкультур.

Агрослужба на страже урожая

«Щелково Агрохим» - компания, которая наравне с клиентами заинтересована в достижении ими высоких производственных результатов. И создание Центра агротехнологий «Щелково Агрохим» только подтверждает серьезность ее намерений. Среди задач Центра - изучение биологической эффективности отдельных препаратов, а также комплексных схем защиты растений и их питания; совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных почвенных, природно-климатических и фитосанитарных условиях; агросопровождение предприятий.

Начиная с 2006 года компания «Щелково Агрохим» оттачивает и демонстрирует собственные технологии в ООО «Дубовицкое». Все это время предприятие, расположенное в Орловской области (Центрально-Черноземный регион), работает с высочайшими экономическими показателями. А сегодня оно признано одним из лучших в регионе. В основе этих достижений лежат передовые системы защиты и питания растений, качественный посевной материал и профессио- нальная команда «Щелково Агрохим».

Селекция высоких достижений

Небольшая справка: «Дубовицкое» ориентировано на производство озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи, сахарной свеклы, сои, гороха, фасоли. И по каждому из перечисленных направлений в хозяйстве добиваются впечатляющих результатов.

Рассмотрим ситуацию на примере 2020 года. Демонстрационные посевы «Дубовицкого» - это 15 сортов озимой пшеницы, 16 сортов сои, 31 гибрид сахарной свеклы, 73 гибрида кукурузы и 3 сорта гороха. А на производственных площадях здесь возделывают сорта озимой пшеницы Леонида, Московская, Синева, Гром, Изумруд, Аист, Тургеневская, ДФ; сорта гороха Фараон, Софья и Родник; сорта сои Амфор, Командор, Мезенка, Свапа, а также многие другие селекционные достижения.

- Ключевые позиции в севообороте отведены озимой пшенице и сое, - поясняет генеральный директор ООО «Дубовицкое» Борис Волков. - При этом мы делаем ставку на новые, высокопродуктивные сорта. Например, Синева - высокоурожайный сорт озимой пшеницы, с хорошей устойчивостью к болезням. Сначала уберем ее, а потом - сорт Дарья. Надеемся на хороший урожай: думаю, что в среднем выйдем на показатель 65 центнеров с гектара. Но, возможно, и больше!

Салис Каракотов: «Рекордному урожаю - рекордную технику. Российскому полю нужны российские технологии».

Рекордному урожаю - рекордную технику

Технологии «Щелково Агрохим» используют на всех выращиваемых в «Дубовицком» культурах. Специалисты оценивают биологическую эффективность средств защиты растений, продуктивность новых сортов и гибридов, а также экономический эффект от представленных схем.

- Наши сорта адаптированы к различным условиям. Более того, мы освоили разные технологии комплексной подготовки семян к посеву, - продолжает Виктор Щедрин. - Как результат, сегодня мы вышли на высочайшие показатели урожайности и качества пшеницы. А особенностью минувшего сезона стали рекордные урожаи сои вкупе с великолепными характеристиками по протеину. Набранный нами темп, высокая требовательность к качеству продуктов, уважение к нашим партнерам - все это факторы, которые являются залогом долговременного и успешного сотрудничества.

Действительно, основой технологий от «Щелково Агрохим» являются селек-ционные достижения и инновационные препараты, доказавшие свою эффективность как в научных исследованиях, так и в производственных посевах. Но важно помнить про еще один элемент успеха - современную технику! Во многом от технического оснащения хозяйства зависит, насколько качественно и оперативно пройдет жатва. В нынешнем сезоне для уборки рекордного урожая зерновых культур, выращенного в «Дубовицком», компания Ростсельмаш предоставила на испытания новый современный комбайн TORUM 785.

- Мы планируем установить рекорд по обмолоту зерна с участием современного высокопроизводительного роторного комбайна. Испытания будем проводить на полях, где выращивается Синева - один из новейших и наиболее перспективных сортов озимой пшеницы. Рекордному урожаю - рекордную технику! - прокомментировал перед началом испытаний Салис Каракотов.

По словам Каракотова, в «Дубовицком» используют российскую селекцию, системы защиты и питания растений. Здесь сделан осознанный акцент на отечественного производителя и науку, которая играет огромную роль в обеспечении продовольственной независимости страны. И успешное сотрудничество с компанией Ростсельмаш может подтвердить, что российскому полю нужны российские технологии!

Озимая мягкая пшеница сорта Синева знакома не только орловским аграриям. Ее высокая продуктивность, толерантность к болезням, устойчивость к осыпанию и полеганию, а также эффектный внешний вид с тяжелыми голубоватыми колосьями привлекают сельхозпроизводителей из разных уголков. В «Дубовицком» Синеву выращивают с 2018 года, и урожайность этой пшеницы в образцовом хозяйстве - около 80 ц/га. В нынешнем году Синеву было поручено убирать самой современной сельхозмашине российского производства…

Собранный урожай золотом сыпется в бункер. К слову, TORUM 785 отличается быстрой выгрузкой. Чистое зерно попадает в бункер объемом 12 300 литров. Такой объем позволяет увеличить эффективность работы путем снижения количества циклов разгрузки. Скорость выгрузки составляет 120 л/с, полный бункер опустошается не более 2 минут.

В этот раз TORUM 785 помог Синеве показать урожайность в 83,3 ц/га. Неплохое начало! Как рассказал генеральный директор ООО «Дубовицкое» Борис Волков, по заключенному между компаниями соглашению TORUM 785 будет работать на полях предприятия 15 дней. Этого времени будет достаточно, чтобы машина показала все свои возможности, преимущества и плюсы.

- Если TORUM 785 оправдает наши ожидания, то будет решаться вопрос о приобретении в «Дубовицкое» таких машин, - подчеркнул Борис Волков.

Пресс-служба «Щелково Агрохим».

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