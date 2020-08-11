Мэр Вадим Кстенин проверил, как в Воронеже адаптируют тротуары для маломобильных граждан

Фото администрации Воронежа.

Во вторник, 11 августа, Вадим Кстенин, Александр Попов, глава управы Ленинского района и представители компании-подрядчика прошлись по центральным улицам города. Они провели выездное совещание, на котором предметно обсудили, как продвигаются работы по адаптации тротуаров для маломобильных граждан.

ТРОТУАРЫ РЕКОНСТРУИРУЮТ С УЧАСТИЕМ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»

Приведение тротуаров в комфортное состояние - одна из самых важных тем в городе. По решению Вадима Кстенина на эти работы в 2020 году была выделена существенная сумма – более 113 миллионов рублей (для сравнения, в 2019-м – около 60 миллионов, в 2018-м – всего 20 миллионов). В прошлом году специалисты прошлись по 30 ключевым улицам города, расположенным во всех районах, – выявили препятствия для передвижения. В течение двух лет по планам все они должны быть устранены.

Фото администрации Воронежа.

Работы в этом году выполняются не только по адаптации тротуаров, но и по ремонту изношенных покрытий и строительству новых пешеходных дорожек там, где их не было никогда. Однако устранение препятствий для маломобильных горожан мэр держит на особом контроле:

–Я попросил представителей центра «Доступная среда» и лично Александра Попова поучаствовать в разработке проектных решений для маломобильных граждан, чтобы тротуары в итоге стали комфортны для всех. Спасибо им большое, за то, что они такие проектные решения предоставили.

По словам Александра Попова, удобные тротуары нужны не только для тех, кто вынужден передвигаться на коляске. Они нужны и людям маленького роста, людям с багажом, мамам с колясками, пожилым.

ПОКА КАЧЕСТВО РАБОТ МЭРА НЕ УСТРОИЛО

В итоге Вадим Кстенин и Александр Попов проверили два реконструированных участка – на улицах Кирова и Плехановской. И уже на пересечении Кирова и Куцыгина выяснилось, что понижение у перехода слишком узкое: на нем не разойдутся мама с коляской и инвалид-колясочник. И, поскольку время для перехода дороги ограничено, это может создать аварийную ситуацию, не говоря уже о переживаниях самих пешеходов.

Мэр поручил руководителю Ленинский управы расширить участок с учетом замечаний. Помимо этого, руководитель «Доступной среды» отметил неровности тротуара, перепады высот, недостаточно качественные примыкания к канализационным люкам.

Фото администрации Воронежа.

Затем общественник с мэром прошлись по нечетной стороне Плехановской. Там была похожая картина: слишком узкие понижения на переходах, неровности, а также недоделанные в ряде мест примыкания. Вадим Кстенин поручил контрольно-аналитическому управлению и лично его руководителю держать на контроле ход работ, исправлять замечания, пока подрядчики не доведут тротуары до требуемого состояния. Пока качество работ градоначальника не устроило.

«ПРИЕМКА БУДЕТ ОЧЕНЬ СТРОГАЯ»

К началу октября ремонт на этот год должен завершиться. В следующем, заверил мэр, на развитие пешеходной инфраструктуры будет выделена не меньшая сумма:

– Безусловно, объем финансирования этих работ снижать не будем. Тротуарное покрытие в городе Воронеже давно требует внимания, и сегодня мы взяли неплохие темпы. Надеюсь, что в течение 3-4 лет мы пешеходную часть в городе по максимуму приведем в порядок, – подчеркнул Вадим Кстенин.

В итоге он сказал, что даже по двум улицам обнаружилось множество нареканий. Они типовые, поэтому будут переданы во все районы города.

- Приемка будет очень строгая. По нашей договоренности Александр проедет все улицы и отметит все недоработки с точки зрения удобства маломобильных граждан. Безусловно, все эти замечания подрядчики должны устранить до приемки работ, – заявил градоначальник.