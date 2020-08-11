«Единая Россия» предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%

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«Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые направлены на защиту сотрудников бюджетных учреждений — врачей, учителей, работников сферы культуры. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов, которое организовала «Единая Россия».

Во-первых, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30%, соответственно.

Также «Единая Россия» считает необходимым создать систему, согласно которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки.

Кроме того, партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников.

«Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат», — сказал Андрей Турчак.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что законопроект проходит обсуждение в регионах и будет доработан с учетом замечаний экспертного сообщества.

Комментируя инициативу «Единой России», председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов отметил, что в текущих условиях эта мера будет весьма актуальной и справедливой. В Воронежской области в этом направлении ведется планомерная работа. Начиная с 2013 года, дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение оплаты труда основных категорий работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование, социальная защита, культура) составили более 53,3 млрд рублей.

«Только в 2019 году на эти цели было направлено 12,2 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд больше, чем годом ранее. Все необходимые соотношения уровня зарплаты работников к доходу от трудовой деятельности по региону обеспечены и будут сохранены в 2020 году»,- подчеркнул Нетёсов.

Отметим, что согласно официальным данным Росстата, по итогам трех месяцев 2020 года среднемесячная зарплата медработников государственных и муниципальных учреждений региона составила от 28 233 (младший медперсонал) до 61 629 рублей (врачи и работники медорганизаций с высшим медобразованием).

Средняя зарплата педработников дошкольных образовательных организаций составила 26 769 рублей, общеобразовательных организаций – 29 765 рубль, организаций дополнительного образования – 30 495 рублей в месяц.

Среднемесячная заработная плата социальных работников по итогам трех первых месяцев текущего года составила 30 778 рублей, а зарплата работников учреждений культуры Воронежской области достигла 30 929 рублей.

В 2020 году все запланированные показатели по заработной плате работников бюджетной сферы региона, несмотря ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции COVID -19, будут достигнуты в полном объеме.