«РВК-Воронеж» помог устранить нештатную ситуацию на водопроводе дома-интерната для престарелых и инвалидов

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С просьбой оказать содействие в решении этой проблемы в компанию обратилось руководство бюджетного учреждения.

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«Поначалу мы думали решить проблему собственными силами и самостоятельно «докопаться» до трубы, используя лопаты. Но потом поняли, что без спецтехники это потребует серьёзных временных затрат, поэтому обратились за помощью к профессионалам. В итоге, потребовалось всего несколько движений ковшом экскаватора, чтобы «обнаружить» трубопровод», - отметил директор воронежского областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов Павел Лукьянчиков.

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После разработки котлована было установлено, что сеть, обеспечивающая водоснабжение дома-интерната функционирует в штатном режиме, а место повреждения располагается на частном вводе.

Кроме того, в рамках мероприятий по поиску потерь полезного отпуска воды в мкр Подклетное специалисты водоканала выявили скрытую утечку на частной водопроводной линии, ведущей к дому 80-летней жительницы поселка. Пенсионерка обратилась в компанию через поселковую администрацию. В ходе обследования сети была обнаружена поломка шарового крана, который заменили на новый.

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«Практически все врезки в водопровод в этом районе проведены без колодцев, что осложняло работы: пришлось раскапывать грунт до самой утечки. Но мы старались сделать все максимально быстро и качественно, понимая, что пожилой и одинокий женщине попросить помощи не у кого», - рассказал мастер бригады аварийно-восстановительных работ «РВК-Воронеж» Денис Шаров.