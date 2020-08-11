Участники хакатона разработают новую версию «Маркета Tele2»

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Компания проведет хакатон для разработчиков, UI/UX-дизайнеров и продуктологов – Tele2 Solution Days. Призовой фонд хакатона составит 500 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать до 19 августа на сайте мероприятия.

Хакатон Tele2 Solution Days пройдет в онлайн-формате с 21 по 23 августа. В хакатоне примут участие 200 команд, каждая из которых будет состоять из продуктолога, дизайнера и двух разработчиков. Участники могут регистрироваться целыми командами или подавать индивидуальные заявки – тогда организаторы распределят участников по группам. Каждую команду будет консультировать эксперт из digital-дирекции Tele2.

Чтобы попасть на соревнование, участникам предстоит пройти отбор: разработчикам и продуктологам предложат решить кейс, а дизайнерам – прислать портфолио уже реализованных проектов. Организаторы пригласят для участия в хакатоне специалистов с опытом, ведь им предстоит рассматривать реальные бизнес-задачи и разрабатывать идеи, которые изменят телеком-рынок.

Участники смогут присоединиться к одному из пяти треков хакатона. Например, придумать программу лояльности с использованием дополненной реальности, чтобы вовлечь клиентов оператора в активное взаимодействие с брендом. Среди направлений – задача найти идеи, связанные с шерингом и совместным использованием вещей, гигабайтов, минут разговора, и разработать новую версию «Маркета Tele2» – уникального продукта, взорвавшего телеком-рынок в конце 2019 года. Также участники смогут проработать новую версию тарифа-конструктора, сделать прототип многопользовательской игры, создать виджет для iOS 14 или приложение для умных часов.

Оценивать проекты участников будут топ-менеджеры Tele2 и партнеров мероприятия – группы компаний «Лига цифровой экономики» и компании e-Legion, которая специализируется на разработке мобильных приложений. В каждом треке члены жюри выберут одну команду-победителя, которая получит приз в размере 100 тысяч рублей.

Tele2 уже проводила офлайн-хакатоны по анализу больших данных и клиентскому опыту. Этот инструмент показал свою эффективность: участники соревнований из нетелеком-сферы иначе смотрят на решение поставленных задач и генерируют свежие идеи. Это позволяет улучшить продукты и сервисы компании, а в конечном итоге – пользовательский опыт клиентов оператора.

На протяжении хакатона за участниками будут наблюдать и HR-менеджеры Tele2. Поэтому лучших специалистов ждет не только денежный приз, но и приглашение присоединиться к команде digital-дирекции оператора по другим правилам.

Подробности об организаторе, месте и времени проведения конкурса, о количестве призов на сайте мероприятия

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