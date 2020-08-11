Снова за учебу: как легко и безопасно оплатить образование

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С 3 июля выпускники школ отправились на ЕГЭ, чтобы получить оценку своим знаниям по географии, литературе, информатике, русскому языку, математике и другим предметам. Из-за переноса основного периода сдачи экзаменов зачисление в вузы пройдет только в августе.

Однако уже 1 сентября студенты вузов, колледжей и техникумов, в том числе первокурсники, вновь должны отправиться на традиционные лекции, семинары и мастер-классы. Если вам нужно оплатить образование, то это легко можно сделать в Сбербанке.

Есть несколько вариантов: те, кто привык к традиционным способам оплаты, могут обратиться к сотруднику в окне любого филиала банка. Впрочем, если вы хотите сберечь свое время, то можете оформить операцию удаленно с помощью терминала самообслуживания или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» - достаточно просканировать QR-код с платежного документа.

Давайте разберем по шагам, как , не выходя из дома, оплатить очередной год учебы в приложении «Сбербанк Онлайн». Нас интересует раздел «Платежи».

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Листаем вниз и находим подраздел «Образование» - его вы узнаете по значку с раскрытой книгой.

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Далее нужно выбрать то, что вас интересует: «Детские сады и дошкольные учреждения», «ВУЗы, школы, колледжи, техникумы» или «Другие образовательные учреждения».

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Рассмотрим дальнейшие действия на примере высших учебных заведений. Как только вы перейдете в нужную вкладку, перед вами предстанет каталог с названиями институтов и университетов. Альтернативный вариант - найти «адресата» по ИНН.

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Допустим, нам интересен Воронежский госуниверситет. Кликнув по его иконки, перед нами открывается выбор услуг: от «За обучение» до «За проживание в общежитии» или «За бассейн». Остается только заполнить реквизиты и подтвердить операцию.

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За последние 12 месяцев жители Воронежской области совершили более 1,1 млн платежей за образование в Сбербанке. И судя по динамике обращений, популярность оплаты секций, семинаров или полноценного учебного года через банковские сервисы только растет.

Кстати, в ПАО Сбербанк можно взять и кредит на образование cо ставкой 8,5%. Деньги могут предоставить на оплату одного семестра или сразу на все обучение. Возможно досрочное погашение полностью или частично в любое время. А главные преимущества - не нужны справки о доходах, нет комиссий и дополнительных платежей. Подробнее с условиями можно ознакомиться на официальном сайте банка.