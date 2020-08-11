Мэр Воронежа Вадим Кстенин раскритиковал темпы благоустройства в городе

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В понедельник, 10 августа, на планерке в городской администрации обсудили ход работ по благоустройству и подготовку жилого фонда к зиме.

УСКОРИТЬСЯ И ПОДТЯНУТЬ КУЛЬТУРУ РАБОТ

Главной темой стала адаптация тротуаров в Воронеже к нуждам маломобильных граждан – чтобы они могли беспрепятственно передвигаться по пешеходной части, переходить через дорогу. А для этого на их пути не должно быть ступенек, бордюрных камней, резких перепадов высот. Удобные для инвалидов, а значит и для всех остальных горожан, тротуары начнут появляться уже в этом году во всех шести районах Воронежа. По решению Вадима Кстенина на эти работы была выделена существенная сумма – более 113 миллионов рублей (для сравнения, в 2019-м – около 60 миллионов, в 2018-м – всего 20 миллионов). В прошлом году специалисты прошлись по 30 ключевым улицам города – выявили все препятствия для передвижения. В течение двух лет по планам все они должны быть устранены.

Сейчас работы идут полным ходом - где-то строят новые тротуары, где-то ремонтируют существующие, убирают резкие перепады, делают удобные съезды и прочее. Однако их темпом, а также культурой производства работ Вадим Кстенин оказался недоволен, о чем он прямо сказал присутствующим на планерке:

- Управам районов выделены беспрецедентные средства для совершенствования пешеходной инфраструктуры, однако и подрядные организации не готовы качественно работать с такими объемами, и ваш контроль как заказчиков оставляет желать лучшего. Часто не выдерживаются графики, на объектах работает мало людей, тротуары вскрываются и долгое время на них ничего не происходит. В ходе работ остается мусор, долго не сметается песок, создаются серьезные неудобства для горожан, об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, – заявил глава города.

Вадим Кстенин дал руководителям районных управ два месяца на исправление ситуации, чтобы наверстать отставание и войти в зиму по графику.

- Предупреждаю о личной ответственности руководителей не только за сроки, но и за культуру проведения работ. Выводы будут самыми серьезными, а контрольно-аналитическому управлению поручаю буквально «пролопатить» весь город, чтобы состояние дел на каждом объекте находилось в поле нашего неусыпного внимания, – сказал мэр.

Примерно такое же поручение дал Вадим Кстенин по благоустройству дворовых территорий. В этом году на их ремонт выделили 225 миллионов рублей. Работы, по словам мэра, должны быть сданы в срок, даже если для этого потребуется усиление бригад на объектах. При этом приемка самих работ должна быть максимально строгой.

К НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ВСЕ ДОМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ

Следующим важным вопросом была подготовка теплоэнергетического хозяйства к зиме. Речь шла о ремонтах на теплотрассах, которые ведут небольшие теплоснабжающие организации, а также о капитальном ремонте жилого фонда (работы на кровлях и сетях теплоснабжения). Руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха доложил, что подготовка теплосетевого хозяйства идет по графику и даже небольшие ресурсоснабжающие организации своевременно предоставляют акты готовности. А капремонт в городе ведется в 132 многоквартирных домах. Из них в 50 значится в том числе ремонт кровли и в более, чем в 40, - отопления.

Вадим Кстенин поручил руководителю управления ЖКХ держать на контроле каждый такой дом:

– Чтобы оперативно выявить возможные отставания в графиках работ и принять меры, чтобы к началу отопительного периода дома были готовы принять тепло, – дал указание руководителям управ Вадим Кстенин.

Помимо этих тем на планерке обсудили финансовое состояние муниципальных предприятий, обустройства контейнерных площадок и прочее.