Коронавирус в Воронеже, последние новости на 11 августа 2020: среднесуточный прирост зараженных не снижается

Количество летальных случаев с 8 августа не изменилось. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперштаба к 11 августа, 12 090 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Уже несколько дней прирост инфицированных составляет 96-97 человек. Вновь возросшее число заболевших санитарный врачи объяснили отпускниками, которые вернулись из других регионов вместе с Covid-19.

Выздоровели 12 072 пациента. Из них: у 10 094 человек коронавирус диагностировали методом ПЦР (эти зараженные вошли в официальную статистику), а у 1 982 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких (то есть лабораторно Covid-19 у этих воронежцев не подтвержден). Таким образом, лечение продолжают чуть менее двух тысяч жителей региона с выявленным методом ПЦР вирусом.

Количество смертей с 8 августа не изменилось. В области скончались 106 человек с коронавирусом.

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