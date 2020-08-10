Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта

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ППР - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР в активную зону реактора энергоблока №6 было успешно загружено свежее ядерное топливо, изготовленное Новосибирским заводом химконцентратов специально для первой загрузки 18-месячного топливного цикла.

Напомним, Нововоронежская АЭС получила разрешение Ростехнадзора (Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №6 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 в режиме увеличенной длительности топливных циклов, т.е. в 18-месячном топливном цикле. Ранее энергоблок работал в 12-месячном топливном цикле: перегрузка ядерного топлива проводилась раз год.

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В настоящее время энергоблоки №4 и №7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Энергоблок №5 остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта 8 августа 2020 года в 06:01. В ходе ППР пройдет средний ремонт энергоблока с частичной перегрузкой активной зоны реактора. Специалисты выполнят ремонтные работы разного уровня на четырёх парогенераторах и четырёх главных циркуляционных насосах. Также будет осуществлён ремонт обоих турбоагрегатов и чистка конденсаторов.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС