Подозреваемых в убийстве профессора ВГУ оставили в СИЗО до 12 сентября

Бывший аспирант со своим преподавателем. Фото: с личной страницы в соцсети.

Ленинский районный суд оставил в СИЗО до 12 сентября Дмитрия Б. и Александра Х, которых подозревают в убийстве профессора Воронежского госуниверситета Вячеслава Кузнецова. Заседание о продлении меры пресечения прошло в понедельник, 10 августа.

Напомним, 57-летний доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии пропал в начале марта. В течение четырех месяцев его разыскивали, а 13 июля воронежцев потрясла новость: преподавателя нашли расчлененным.

По версии следствия, бывший аспирант Дмитрий Б. пришел вместе с приятелем Александром Х. в гости к профессору, с которым поддерживал хорошие отношения. Когда Кузнецов открыл дверь, гости напали на него и прижали к лицу платок с хлороформом. Потерявшего сознание мужчину связали. В это время приятели сняли со счетов преподавателя более полутора миллиона рублей. После этого они вынесли тело из квартиры и перевезли в съемную квартиру. Там тело расчленили и уложили в емкости с соляной кислотой. Пока следователи восстанавливают полную картину случившегося, подозреваемых отправили в СИЗО до 11 августа. Признался в убийстве только один из парней, бывший аспирант Кузнецова свою вину отрицал.

Однако 22 июля в Воронежском облсуде рассмотрели апелляцию адвоката Дмитрия Б. Во время заседания Алексей Лустенко сообщил, что его клиент раскаивается и готов возместить ущерб семье профессора, но не согласен с квалификацией обвинения. Сам аспирант заявил, что скрываться не собирается, поэтому его можно отпустить под домашний арест. Однако решение Ленинского районного суда осталось неизменным.

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