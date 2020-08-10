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Воронежцы услышали необычный концерт с ... колокольни

Его для прихожан устроил звонарь храма преподобного Сергия Радонежского
Елена ФедяшеваЕлена ФедяшеваЕленаФедяшева
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Мини-концерт прошел в храме преподобного Сергия Радонежского

Мини-концерт прошел в храме преподобного Сергия Радонежского

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воскресным днем 9 августа с колокольни храма преподобного Сергия Радонежского (он расположен в микрорайоне ВАИ на улице Волгоградской) раздался необычный звон. Это были не привычные звуки перезвона, трезвона или благовеста, а настоящие художественные композиции. Их для прихожан храма и жителей окрестных улиц исполнил звонарь Владимир Цуканов. Колокольный звон для него больше, чем часть богослужения, это серьезное увлечение.

Больше 10 человек отважились подняться на колокольню

Больше 10 человек отважились подняться на колокольню

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Колокольную музыку, я по сути, не сочиняю - она сама как-то получается, - рассказал «Комсомолке» Владимир. - На колокольне время для меня пролетает незаметно. Звоны рождаются стихийно... Просто представляю какой-либо образ и пытаюсь его передать в мелодии или в ритме. Очень интересное состояние души возникает.

фото предоставлено героем публикации

фото предоставлено героем публикации

По словам Владимира, который раньше увлекался авторской песней, колокола – сложный в плане передачи оттенков звука инструмент. Это не гитара и не фортепиано. Здесь звуков всего-то 4-5. Но и с их помощью он создает целостные и объемные композиции. Владимир, единственный в городе звонарь, увлекающийся помимо канонического еще и художественным звоном, пытающийся создать некую новую традицию художественного звона, граничащую с каноникой, но отходящую от нее по и мелодичности.

- И каждый раз что-то новое выходит, - говорит звонарь. - Цель моего творчества - скорее светская, нежели религиозная, потому, как звоны мои не совсем канонические. Ведь не все люди верующие, а мне хочется, чтобы звон колокольный делал их добрее и восприимчивее к окружающему миру. Вот, например, сегодня на моем небольшом «концерте» многие плакали. Значит, пробирает этот звон до глубины самой души. Значит, есть в нем что-то необъяснимое и в тоже время сильное, умеющее воздействовать на восприятие каждого человека.

Прихожане с удовольствием слушали необычный звон

Прихожане с удовольствием слушали необычный звон

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Послушать колокольный концерт собрались десятки прихожан, старики и дети. Часть из них воспользовалась приглашением настоятеля храма отца Александра и отважилась подняться по крутой лестнице на колокольню храма, чтобы не только услышать, но и увидеть, как рождаются звуки разных колоколов.

Напомним, недавно храм преподобного Сергия Радонежского «прославился» необъяснимым явлением: во время ремонта на стенах под снятыми иконами проявились «силуэты» святых.

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