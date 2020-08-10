Воронежцы услышали необычный концерт с ... колокольни

Мини-концерт прошел в храме преподобного Сергия Радонежского Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воскресным днем 9 августа с колокольни храма преподобного Сергия Радонежского (он расположен в микрорайоне ВАИ на улице Волгоградской) раздался необычный звон. Это были не привычные звуки перезвона, трезвона или благовеста, а настоящие художественные композиции. Их для прихожан храма и жителей окрестных улиц исполнил звонарь Владимир Цуканов. Колокольный звон для него больше, чем часть богослужения, это серьезное увлечение.

Больше 10 человек отважились подняться на колокольню Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Колокольную музыку, я по сути, не сочиняю - она сама как-то получается, - рассказал «Комсомолке» Владимир. - На колокольне время для меня пролетает незаметно. Звоны рождаются стихийно... Просто представляю какой-либо образ и пытаюсь его передать в мелодии или в ритме. Очень интересное состояние души возникает.

фото предоставлено героем публикации

По словам Владимира, который раньше увлекался авторской песней, колокола – сложный в плане передачи оттенков звука инструмент. Это не гитара и не фортепиано. Здесь звуков всего-то 4-5. Но и с их помощью он создает целостные и объемные композиции. Владимир, единственный в городе звонарь, увлекающийся помимо канонического еще и художественным звоном, пытающийся создать некую новую традицию художественного звона, граничащую с каноникой, но отходящую от нее по и мелодичности.

- И каждый раз что-то новое выходит, - говорит звонарь. - Цель моего творчества - скорее светская, нежели религиозная, потому, как звоны мои не совсем канонические. Ведь не все люди верующие, а мне хочется, чтобы звон колокольный делал их добрее и восприимчивее к окружающему миру. Вот, например, сегодня на моем небольшом «концерте» многие плакали. Значит, пробирает этот звон до глубины самой души. Значит, есть в нем что-то необъяснимое и в тоже время сильное, умеющее воздействовать на восприятие каждого человека.

Прихожане с удовольствием слушали необычный звон Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Послушать колокольный концерт собрались десятки прихожан, старики и дети. Часть из них воспользовалась приглашением настоятеля храма отца Александра и отважилась подняться по крутой лестнице на колокольню храма, чтобы не только услышать, но и увидеть, как рождаются звуки разных колоколов.

Напомним, недавно храм преподобного Сергия Радонежского «прославился» необъяснимым явлением: во время ремонта на стенах под снятыми иконами проявились «силуэты» святых.