Мэр Вадим Кстенин заявил о досрочном завершении ремонта дорог в Воронеже по дорожному нацпроекту

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил хорошую новость для автомобилистов: в городе досрочно завершился ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проспект Революции, улицы Ленинградская, Беговая, Ростовская и многие другие обрели совсем иной вид – дорога на них теперь гладкая, ездить по ней одно удовольствие. Всего отремонтировали 28 улиц общей протяжённостью более 37,5 километров. На многих заменили не только покрытие, но и бортовые камни, сравняли люки колодцев, обновили парковочные карманы, где-то еще предстоит нанести разметку термопластиком.

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Но это уже мелочи, учитывая, какая огромная работа была проделана. И что немаловажно: ремонт шел в ночное время, дороги фактически не перекрывались. Все это позволило минимизировать неудобства для автолюбителей.

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Как пояснили в мэрии Воронежа, «финальным аккордом» стал проспект Революции. Там в ночь с субботы на воскресенье завершилась укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона: дорожники уложили его от улицы Кольцовской до путепровода на улице Ленина.

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Он отметил, что при приемке работ особое внимание уделяется их качеству. Так, на всех объектах всегда присутствуют представители технического надзора, которые следят за соблюдением технологического процесса. Помимо этого, образцы уложенного покрытия в обязательном порядке отправляются в независимые лабораторные. Там их испытывают на соответствие всем установленным показателям и стандартам.

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- Работы завершаются досрочно, на полтора месяца раньше запланированного. Это говорит о том, что дорожники выполняют задачи с очень серьезными темпами производства работ, а сам дорожный комплекс в Воронеже находится в хорошем состоянии, – подчеркнул мэр.

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СПРАВКА «КП»

Всего в Воронеже с 2017 года благодаря нацпроекту полностью обновили 221 улицу протяжённостью почти 370 километров. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет продолжаться до 2024 года включительно.