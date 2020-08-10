Как воронежцам получить дополнительный доход?

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Ценные бумаги, инвестиционные продукты, фондовый рынок... Думаете, все это не про вас? Быть может, уже тянетесь закрыть этот текст? Не спешите с выводами. Ваши средства должны работать. И это намного легче, чем может показаться из-за подобных терминов. Традиционные вклады, конечно, обеспечивают стабильную доходность. Но разве вы не хотите большего?

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) сегодня можно открыть в Сбербанке. Это специальный счет для вложений в те самые ценные бумаги. Он дает возможность получить доход и вернуть налоги. Но обо все по порядку.

Как работает ИИС?

Если при разговоре об инвестициях, вы вспоминаете «Волка с Уолл-стрит» или трилогию Драйзера, готовитесь к долгим переговорам по телефону и разминаете голос, чтобы быстрее остальных кричать: «продавай/покупай все!» - то вам нужно знать, что эти навыки не потребуются.

Нужно лишь определиться с целями: хотите ли вы, чтобы все было надежно, почти как при открытии вклада, но доход был несколько выше, или вы готовы принять риски и попробовать получить максимум от вложенных средств? В любом случае в Сбербанке для вас найдут готовые решения. Деньги вкладываются в облигации Российской Федерации (ОФЗ) и крупнейших компаний.

Открыть индивидуальный инвестиционный счет можно в любом офисе Сбербанка. Минимальный взнос - 90 тысяч рублей. Инвестиционный счет действует 3 года. Но при желании можно размещать средства и дольше, получая при этом налоговый вычет и потенциальный инвестиционный доход.

Ежегодно можно вносить до миллиона рублей. Но давайте рассмотрим наиболее оптимальный вариант с вложениями по 400 тысяч.

Не забудьте налоговый вычет!

Инвестируя на российском фондовом рынке, можно получать гарантированные налоговые льготы. Государство поддерживает граждан, напрямую вкладывающих средства в предприятия, составляющие основу экономики страны.

Схема простая: вы открываете ИИС, вносите деньги и уже в следующем году получаете гарантированный возврат уплаченного налога - до 52 тысяч рублей или 13% от внесенной на счет суммы. Мы уже все посчитали за вас: чтобы рассчитывать на максимальный возврат, взнос на ИИС должен составлять как раз 400 тысяч рублей.

Так сколько удастся заработать?

Доход по инвестициям - это всегда прогноз, а не фиксированное значение. Рассмотрим вариант, при котором человек регулярно пополняет счет на 400 тысяч рублей. Только в качестве налогового вычета за три года он заработает 156 тысяч. Средняя доходность к погашению облигаций может варьироваться, но, если рынок более-менее стабилен, она, как правило, выше тех же процентов по вкладам.

Контролировать состояние счета всегда можно в личном кабинете на сайте управляющей компании или в мобильном приложении. Пополнять ИИС можно в любом отделении ПАО Сбербанк или в «Сбербанк Онлайн».

Придется ли платить за услуги?

При открытии инвестиционного счета в ПАО Сбербанк вознаграждение управляющей компании состоит из двух частей: комиссии за само открытие– 1 % от суммы каждого пополнения и комиссии за управление – ежеквартально 0,425 % от общей суммы внесенных средств.

При закрытии счета, если прошло меньше 181 дня, взимается комиссия 2%. Если больше 180 дней, но меньше 366 дней - 1%. Соответственно 0,5%, если с даты открытия прошло больше 365 дней, но меньше 548. И ничего платить не нужно, если с даты открытия ИИС прошло больше 547 дней.

Что еще нужно знать?

Налоговый вычет можно получать каждый год, если ИИС пополнять ежегодно. Специалисты Сбербанка подготовят необходимые для оформления документы. Но если вы закроете счет досрочно, то и все вычеты придется вернуть. Однако инвестиционный доход вы не потеряете даже в этом случае. Частичного снятия средств не предусмотрено.

И, пожалуй, самое главное: вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких ИИС, в том числе в разных компаниях, приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом ни по одному из них. Если у вас уже есть такой счет, то вы должны закрыть его в течение месяца и перевести с него деньги на счет, который открываете в Сбербанке.

В ТЕМУ

Согласно данным, опубликованным Московской биржей, Сбербанк с 2015 года удерживает лидерство по количеству зарегистрированных ИИС. Число участников, открывших такие счета в банке, превысило в 2020 году 888 тысяч.

К слову, всего в России, по последней информации, оформлено более 1,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов. Популярность продукта значительно возрастает с каждым годом. Для сравнения, в том же 2018-ом насчитывалось только 597 тысяч открытых ИИС.