ДСК вновь на «Олимпе»

Фото: пресс-служба АО "ДСК"

Церемония награждения проходила накануне профессионального праздника, Дня строителя, и началась с теплых слов поздравлений и напутствий первых лиц области и города: «Вот уже 65 пять лет вся страна поздравляет людей, которые создают ту атмосферу, в которой мы с вами живем: города, поселения, села. Это там, где проходит жизнь не только наша, но и наших близких, – отметил заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов. – Воронежская область стоит отдельно среди других по строительству, мы 7 лет подряд третьи среди 18 субъектов ЦФО и уверено удерживаем лидерские позиции после Москвы и Московской области. Я хочу пожелать вам, чтобы вы строили не только замечательные объекты, но и построили свою личную жизнь. Чтобы она была радостной, беззаботной, счастливой!»

Фото: пресс-служба АО "ДСК"

Домостроительный комбинат в очередной раз был признан судейской комиссией Всероссийского конкурса «Элитой строительного комплекса России». Эта награда вручается участникам, награжденным в течение пяти лет подряд дипломами конкурса и набравшим наибольшее количество баллов по сумме всех показателей деятельности. По результатам 2019-го года комбинату также присвоено звание «Лидер строительного комплекса России». Генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев награжден сертификатом «Лучший руководитель организации (предприятия) строительного комплекса России» за 2019 год. Комбинат также вошел в рейтинг 69-ти лучших строительных организаций лидеров строительного комплекса России в своей категории (строительные организации ранжировались по объемам подрядных работ).

Как отметил глава Воронежа Вадим Кстенин, трудные времена строительная отрасль в Воронеже переживает с минимальными потерями: «У нас очень мощный строительный комплекс, который может пережить любые потрясения, в том числе пандемию. И я хочу поблагодарить отцов-основателей нашего строительного комплекса, за то, что в лихие 90-е годы они удержали все производственные мощности, хотя это было очень сложАно. Низкий им поклон! Сегодня наш строительный комплекс один из самых мощных в стране».

Успехи Домостроительного комбината были отмечены и на региональном уровне. ДСК был достойно представлен на ежегодном областном конкурсе на лучшее достижение в строительной отрасли за 2019 год «Строительный Олимп – 2019», который проводится Союзом строителей Воронежской области при поддержке Департамента строительной политики.

Фото: пресс-служба АО "ДСК"

АО «СЗ «ДСК» был признан лауреатом в трех номинациях: «Наибольший вклад в экономику региона», «Эффективный бизнес» и «Надежный застройщик». Всего на участие в конкурсе «Строительный Олимп» было подано 40 заявок от 28 предприятий и организаций. Подведение итогов конкурса проходило в жарких дискуссиях. По мнению организаторов, номинация «Надежный подрядчик» по праву считается одной из самых почетных и престижных, так как в ней оценивается порядочность и добросовестность компании. Ее вручили Андрею Соболеву в заключении церемонии награждения. Генеральный директор АО «СЗ «ДСК» подчеркнул: «В 2019 году Домостроительный комбинат в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика ввел в эксплуатацию 448 тыс. кв. м. Согласно статистике компании, которая ведется с 1968 года, – это рекордный показатель в истории комбината». Традиционно большую часть (88 %) от общего объема ввода составляют многоквартирные жилые дома. Общая площадь жилых помещений – 250 тыс. кв. м. Кроме того, в 2019 году комбинатом были введены в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа № 105 на 1 224 мест и детский сад № 25 на 280 мест в жилом микрорайоне «Лазурный», а также Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2 на 1 224 мест в жилом микрорайоне «Черемушки». Построены два встроенно-пристроенных детских садика в многоквартирных жилых домах – в ЖК «Современник» и ЖК «Новый». Выполнить такой объем работы с отличным качеством и с опережением сроков по плечу только «Надежному застройщику».