Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 августа 2020: количество зараженных и выздоровевших практически сравнялось

В регионе скончались 103 человека с Covid-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

11 800 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. По данным к 8 августа, выздоровели 11 841 пациент. Из них: у 9 867 человек Covid-19 диагностировали методом ПЦР (эти инфицированные входят в официальную статистику), а у 1 974 клиническая картина установлена по КТ легких. Скончались с подтвержденным коронавирусом 103 человека.

Санитарные врачи объяснили рост заболеваемости в последние дни. С 3 августа суточный прирост вырос с 85 до 96 человек. Оказалось, что усложняет эпидситуацию возвращение жителей региона с отдыха - с 20 июля среди них зарегистрировали 12 случаев Covid-19.

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