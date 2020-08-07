В «Белом колодце» под Воронежем начнут добывать глину

Фото с сайта «El Evento»

На днях стало известно о том, что в ближайшее время может возобновиться разработка карьера, расположенного на территории Хохольского района под Воронежем. Эта новость прошла бы незамеченной, если бы этот карьер с меловыми горами не был популярным туристическим объектом под названием «Белый колодец». На протяжении нескольких последних лет здесь проводят свой досуг тысячи горожан. У озера в «Белом колодце» вырос городской пляж со всей инфраструктурой. Здесь организуются автогонки и даже проходят мероприятия Платоновского фестиваля. И вдруг – разработка глины, пыль, грязь, шум, вереница машин… «Комсомолка» выяснила, какая судьба ждет «Белый колодец».

В пресс-службе правительства Воронежской области от комментариев пока воздержались, отметив, что вопрос разработки глиняного месторождения еще не решен и конкурс на добычу даже не объявлен. Однако работы, с большой долей вероятности, все-таки неизбежны.

А что же администрация пляжа? Как рассказали нам в El Evento, они тревог за свое будущее не испытывают.

- Добыча глины пройдет на безопасном расстоянии от пляжа El Evento и центрального озера, на котором проходит «Музыка мира», и никак не повлияет на их работу, - рассказывает Сергей Слабунов, администрация El Evento и зон отдыха в Белом колодце. - Визуальный рельеф карьера, конечно, изменится. Но в этом есть свои плюсы: исчезнут аварийные участки, на которых все так любят фотографироваться. После работ будет проведено благоустройство территории. Мы рассчитываем принять участие в разработке техзадания на эту рекультивацию, чтобы сохранить за Белым колодцем статус самой удивительной достопримечательности региона и предусмотреть новые туристические локации.