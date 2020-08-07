Воронежские единороссы расширяют границы и возможности дистанционного общения талантливых детей

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Как рассказала директор Центра развития творчества детей и юношества «Радуга», член местного политсовета «Единой России» Левобережного района Воронежа Елена Грачева, в конце июля здесь стартовал творческий онлайн-марафон талантов «Город Мастеров».

«В этом году режим самоизоляции лишил детей привычного образа жизни и активного летнего отдыха, но мы, взрослые, просто не имели права опускать руки. И здесь нам на помощь пришла такая форма работы, как дистанционное общение», - пояснила Елена Грачева.

Благодаря этому, более 700 ребят в возрасте от 5 до 18 лет стали участниками дистанционных конкурсов. В их числе - видеомарафон «Песни Победы», творческий конкурс видеороликов о героях Великой Отечественной войны «Мы помним. Мы гордимся», фото- и видеоконкурс «Ура! Хозяин дома!», интеллектуальная игра «Уроки безопасности», конкурс рисунков и агитационных плакатов «Моё «НЕТ!» коррупции!», городская интеллектуально-познавательная игра по безопасности дорожного движения «Зеленая волна», творческий проект, посвященный Дню независимости «Я и моя Россия».

Новый проект «Город Мастеров», по словам Елены Грачевой, предлагает ребятам продемонстрировать свои таланты в вокале, хореографии, декоративно-прикладном, изобразительном, театральном искусствах и музыке. Директор Центра рассказала, что их воспитанников отличает живой интерес к творчеству, поэтому только в прошлом учебном году его коллективы стали победителями 85 конкурсов, 22 из которых - международного уровня.

Творческий марафон «Город Мастеров» находится в начале пути, но свои ролики с яркими, разножанровыми выступлениями сюда прислали уже 12 участников. Акция продлится до 20 августа, а потом, по традиции, пройдет «народное голосование», жюри подведет итоги и наградит победителей.

«Детство и творчество не имеют границ! Онлайн-мероприятия стали выходом из сложившейся ситуации, поэтому мы будем и впредь использовать этот удобный и перспективный формат. От всего сердца желаем ребятам хорошего, плодотворного отдыха и новых ярких идей!», - подчеркнула Елена Грачева.

Стать участником творческого марафона и узнать подробную информацию можно здесь.