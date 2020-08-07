Строители из ДСК получили признание всех уровней власти

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5-го и 6-го августа, накануне профессионального праздника – Дня Строителя в региональном правительстве, мэрии Воронежа, областной и городской Думе, а так же в трудовых коллективах прошли награждения самых заслуженных представителей отрасли.

В правительстве Воронежской области почетные награды вручил и.о. губернатора Виталий Шабалатов. Он подчеркнул, что строительство – стратегически значимая для развития Воронежской области отрасль. Так, на протяжении семи лет регион находится в числе лидеров Центрального федерального округа по объемам ввода жилья.

Знаком «Почетный строитель России» награжден зам генерального директора АО «СЗ «ДСК» Андрей Бойко. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ удостоился электросварщик ручной сварки Николай Печерский, Почетной грамотой Минстроя России - монтажник Андрей Деревщиков. Благодарностью Минстроя России: машинист экскаватора Николай Бобешко, маляр Юлия Фролова, замначальника участка инженерных коммуникаций Фёдор Родионов и электромонтажник Андрей Суржко. Все они также заняты в структуре Домостроительного комбината. Еще 9 сотрудников ДСК получили Почетные грамоты регионального Правительства, 10 – Благодарность Губернатора Воронежской области.

Впервые были вручены учрежденные в прошлом году знаки отличия «Почетный наставник Воронежской области». Этой наградой будут поощряться специалисты в сфере производства, обслуживания и госслужбы, непосредственно руководящие молодыми начинающими работниками. Сразу трое сотрудников ДСК были отмечены этой наградой. Среди них – главный инженер отделочного подразделения Нина Редина. «У меня тоже были наставники, которые меня всему обучали. В ДСК в этом плане преемственность поколений, – отмечает Нина Николаевна. – С теми, кто сейчас на пенсии, мы встречаемся, созваниваемся, не забываем, надеюсь, и с нами будет поддерживать связь нынешняя молодежь, когда мы выйдем на пенсию».

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Ряд государственных наград был вручен в этот день и в областной Думе. Почетные грамоты и Благодарности Совета Федерации получили четверо представителей Домостроительного комбината. Присутствовавший на церемонии награждения сенатор Российской Федерации Сергей Лукин передал теплые слова напутствия от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В канун профессионального праздника сотрудники ДСК были также отмечены Почетными Грамотами Национального объединения застройщиков России, Воронежской областной и городской Думы, администрации городского округа город Воронеж, Департамента строительной политики Воронежской области, Союза Строителей Воронежской области и другими.

Елена Берт