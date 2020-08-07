Нововоронежская АЭС: заместитель председателя Правительства Воронежской области посетил строительную площадку нового спортивного комплекса

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Рабочая встреча на строительной площадке масштабного современного проекта состоялась с участием представителей администрации города, подрядными организациями и руководством Нововоронежской АЭС. В ходе осмотра было заключено, что, несмотря на пандемию коронавируса, работы ведутся согласно графику. Сдача объекта намечена на декабрь 2020 года.

Также на встрече было озвучено официальное название оздоровительного комплекса. Его выбирали путем народного голосования в социальных сетях. Голосование проходило в три этапа и длилось несколько месяцев. В результате нововоронежцы решили, что новый спортивный объект будет называться «АтомАрена».

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Спорткомплекс «АтомАрена» будет включать в себя три бассейна – спортивный, детский и для оздоровительного плавания. А также универсальный игровой зал для командных видов спорта, таких как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. После открытия он сможет принимать соревнования не только регионального, но и федерального масштаба.

Напомним, строительство объекта ведется на средства, выделенные по Соглашению, заключенному в 2012 году между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области. Стоимость реализации нового проекта оценивается в 608 млн рублей.

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«В нашем регионе, и в Нововоронеже в частности, удалось выстроить хорошие взаимоотношения между Госкорпорацией «Росатом», Концерном «Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС и Правительством Воронежской области. Именно на Воронежской земле Соглашение было заключено впервые в России, а затем тиражировано на другие регионы присутствия атомной отрасли. За годы реализации этого масштабного проекта Нововоронежу выделили более 2 млрд. рублей дополнительных налоговых отчислений. Это серьезное подспорье в решении городских проблем», – отметил заместитель председателя Правительства Воронежской области Сергей Честикин.

После окончания строительства спорткомплекса «АтомАрена» запланировано благоустройство прилегающего участка набережной пруда-охладителя энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. Это станет логичным продолжением городского архитектурного ансамбля и расширит зону отдыха нововоронежцев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ruwww.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭСУправление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС